Circuito Ciência do IFAC leva o espaço e a matemática para a Expoacre 2025; veja vídeo

Quem visitar a Expoacre 2025 e passar pela Arena da Floresta vai encontrar um espaço recheado de ciência, experimentos e diversão. Nesta quarta-feira (30), o ContilNet visitou o espaço do Ifac, atrás da Arena do Rodeio.

É o Circuito Ciência, iniciativa coordenada por Cleyton Assis, do Instituto Federal do Acre (IFAC), que participa da feira com atividades que vão desde jogos matemáticos até sessões de planetário.

“Estamos aqui desde a abertura da feira com atividades que englobam planetário, jogos matemáticos, experimentos de física clássica, moderna, astronomia e astronauta”, explica Cleyton, que coordena o programa no Campus Rio Branco.

O espaço também divulga olimpíadas científicas organizadas pela instituição em nível regional.

“Pessoal, vem aqui pro lado da Arena da Floresta! O circuito do IFAC tá bacana, tem planetário, ciência lúdica, dá pra aprender se divertindo”, convida o professor.

Assista o vídeo: