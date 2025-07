Ciro Gomes é detonado no próprio partido por criticar Lula: “Dá sono”

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) reagiu com ironia a um vídeo publicado por Ciro Gomes na sexta-feira (18/7), no qual o ex-ministro faz críticas a Lula e Bolsonaro. A parlamentar sugeriu que o conteúdo seria mais útil como tratamento para quem sofre de insônia.

“Esse vídeo do Ciro devia ser usado no SUS como remédio pra insônia… Na boa, se o Ciro fosse GPS, em vez de ‘vire à direita’, ele diria: ‘faça uma inflexão ontológica rumo ao liberalismo geográfico’ Pra que melatonina se existe o Ciro? Vou votar a dormir”, disse a deputada.

No vídeo, Ciro afirma que “essa polarização política de araque [entre Lula e Bolsonaro] vai acabar liquidando o Brasil”.

Ao comentar a atuação de Bolsonaro e seus aliados, Ciro fala em traição e critica o que chama de “defesa muito burra” das decisões de Trump. Sobre Lula, ele afirma que o presidente pratica um “patriotismo de goela”.

“É indisfarçável que Lula está comemorando essa perigosa situação. Entendamos o problema e os potenciais prejuízos graves que já começamos a sofrer”, declarou o político.

Ciro isolado no PDT

Nos bastidores, dirigentes do PDT admitem que Ciro Gomes já não compartilha mais um projeto político com a sigla.

O ex-ministro está prestes a retornar ao PSDB. Na última segunda-feira (14), ele se reuniu com a cúpula do partido na casa do líder tucano na Câmara, deputado Adolfo Viana (BA). O encontro contou com a presença do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

Ciro pretende disputar o governo do Ceará em 2026.