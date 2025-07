Ciro Nogueira pede a Lula que apele a Trump: “Não é hora de vaidade”

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) utilizou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (23/7), para solicitar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa fazer um apelo aos Estados Unidos sobre as taxas de 50% propostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. “Por que não faz um apelo público ao presidente Trump e abre o diálogo para rever as tarifas?”, questionou o parlamentar.

Nogueira, que já foi ministro-chefe da Casa Civil durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), diz que o petista tem o dever de proteger e lutar pelo Brasil: “Presidente Lula, o senhor já disse que acabaria até com guerra dialogando. Não é hora de vaidade”.

Lula e guerra tarifária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, na segunda-feira (21/7), que a guerra tarifária entre o Brasil e os Estados Unidos vai começar quando ele responder o presidente norte-americano, Donald Trump. O petista estava no começo da semana em Santiago, capital do Chile, para participar da Reunião de Alto Nível “Democracia Sempre”, que também contou com os chefes de Estado do Uruguai, Colômbia e Espanha.

“Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der resposta ao Trump, se não mudar de opinião. Porque as condições que o Trump impôs não foram condições adequadas. Ninguém pode, sabe, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu pra tomar a decisão diante da Suprema Corte?”, disse Lula.

Ações dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando impôs a tarifa de 50% ao Brasil, o fez baseado em dois argumentos: a suposta balança comercial injusta entre os EUA e o Brasil e o que ele chamou de perseguição do sistema judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) abriu uma investigação contra o Brasil por alegadas práticas desleais no comércio bilateral.

O governo norte-americano tem aumentado as ofensivas contra o Brasil com o intuito de que o Supremo Tribunal Federal (STF) encerre as ações judiciais contra Jair Bolsonaro. Apesar disso, o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, determinou medidas cautelares contra o ex-presidente, que é monitorado por tornozeleira eletrônica desde sexta (18/7).