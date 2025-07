Cirurgias ortopédicas no Alto Acre reduzem filas e aproximam atendimento da população

Com o objetivo de reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos e garantir um atendimento mais ágil à população, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), levou nos dias 3, 4 e 5 de julho, o programa Opera Acre ao município de Brasileia. As cirurgias foram realizadas no Hospital Regional do Alto Acre, com foco em procedimentos ortopédicos.

A iniciativa busca descentralizar os atendimentos, levando as cirurgias até os municípios do interior, evitando o deslocamento de pacientes para a capital. Nesta edição, 32 pacientes foram beneficiados com cirurgias de menisco e de ligamento cruzado anterior (LCA), na regional do Alto Acre.

Entre os atendidos está José Roberto Amorim, de 24 anos, que sofreu uma lesão durante uma partida de basquete. “Rompi o ligamento durante um jogo. A expectativa pela recuperação é muito alta, principalmente por uma questão de segurança. Às vezes, tenho a sensação de que estou pisando em falso. Isso gera insegurança no meu dia a dia, porque situações simples, como apressar o passo quando estou com pressa, que são normais para a maioria das pessoas, para mim viraram um risco”, relata.

A paciente Débora Silva, de 32 anos, moradora de Assis Brasil, destacou a importância da realização do procedimento em uma unidade mais próxima de casa. “Estou muito feliz. Sou de Assis Brasil, então, para mim, ir até Rio Branco era um pouco mais complicado, até porque não tenho parentes lá. Graças a Deus, com a cirurgia sendo feita aqui em Brasileia, eu tenho um suporte melhor, familiares por perto e estou muito mais próxima de casa”, conta.

Débora também ressalta sua expectativa de retomada das atividades esportivas e profissionais. “Eu sou atleta, mas no momento estou parada por conta da lesão, a minha expectativa é voltar às quadras futuramente, continuar jogando futsal e futebol, então dependo de ter um joelho bom, saudável, para fazer meus trabalhos. Tenho certeza de que logo, logo vou passar por esse processo de recuperação e que vai dar tudo certo”.

O médico ortopedista Aluísio Júnior, que integra a equipe de cirurgias, enfatizou os impactos positivos do mutirão na saúde dos pacientes. “Estamos realizando diversas cirurgias de reconstrução de ligamento e reparo meniscal, contribuindo para a redução da fila de espera por esses procedimentos no nosso estado. O objetivo é devolver qualidade de vida à população, permitindo que as pessoas voltem à sua rotina e que nossos atletas possam retomar suas atividades físicas com segurança”, finaliza.

Além do mutirão na especialidade de ortopedia, em Brasileia, o governo do Estado também promoveu mutirões em outros municípios, nesta semana, resultando em outras 74 pessoas atendidas nas regionais de saúde. As cirurgias ocorreram em Cruzeiro do Sul, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, com foco em ginecologia. Em Rio Branco, na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo com cirurgias ginecológicas, vasculares e mamoplastias redutoras. Além de Senador Guiomard, no Hospital Ary Rodrigues, que atendeu pacientes com cirurgias gerais adultas e pediátricas.

Opera Acre

O Opera Acre integra o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, instituído pelo Ministério da Saúde. No estado, a iniciativa garante acesso gratuito a procedimentos aguardados na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

De janeiro a junho de 2025, o programa já realizou 6.682 cirurgias eletivas no Estado, beneficiando a população e reduzindo significativamente a demanda reprimida por atendimentos cirúrgicos no SUS.

As ações do Opera Acre contemplam diversas especialidades médicas, como ginecologia, ortopedia, oftalmologia, urologia, cirurgia geral e vascular. A proposta é oferecer resolutividade, dignidade e acesso à saúde para pacientes que, em muitos casos, aguardavam há anos pelos procedimentos.

A expectativa da Sesacre é manter o ritmo de mutirões e cirurgias programadas no segundo semestre de 2025, consolidando o Opera Acre como uma das principais estratégias de fortalecimento do SUS no estado. O programa também representa um avanço na regionalização e descentralização dos serviços, ampliando o alcance das ações de saúde pública para além da capital.