Ciumenta? Bianca Andrade fala sobre inseguranças no namoro

Bianca Andrade está vivendo um novo romance, mas isso já não é segredo para ninguém. Na última quarta-feira (2/7), no entanto, a influenciadora digital e empresária resolveu abrir ainda mais o coração ao responder dúvidas dos fãs sobre a intimidade e curiosidades do namoro com o ator Diego Cruz. A ex-BBB interagiu com os seguidores por meio da tradicional caixinha de perguntas nos Stories do Instagram.

De início, Bianca, também conhecida como Boca Rosa, foi questionada se sente ciúmes do amado e foi direta na resposta. “Tenho meus ciúmes, mas não sou doidona de ciúmes. Me acho muito maravilhosa. Às vezes tenho ciúmes e guardo. Porque fico assim pensando: uma deusa dessa!”, disparou.

Veja as fotos Reprodução Instagram Bianca Andrade e Diego CruzReprodução Bianca Andrade e namorado, Diego CruzReprodução: Instagram Bianca Andrade e namorado, Diego CruzReprodução: Instagram

E sobre os amigos, ela explicou: “Com amizade não sou muito [ciumenta], me sinto muito amada pelos meus amigos e tenho amigos de verdade; quando tem colega, acho que tem mais ciumeira, bobeira. Amigo, amigo, se algo incomodar, você vai lá e fala. Com bofe, não seja moral, não”.

Bianca foi questionada sobre como ter autoconfiança, e aconselhou os seus milhões admiradores: “Amor próprio! Vocês podem reparar o quanto afirmo que sou o máximo, competente, boa no que faço. Essa autoafirmação é muito importante pra nós, mulheres. A gente passa a virar fã da gente igual somos fãs dos outros. Quando a gente entende nosso valor, minha amiga, a vida começa!”.