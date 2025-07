Clara Maia, ex-Power Couple, reage indignada a pergunta após polêmica com pitbulls

Clara Maia, influenciadora digital, explicou sua decisão de afastar os pitbulls de casa após oito anos como tutora dos animais. Atualmente mãe de gêmeos e grávida de mais dois, ela tomou essa medida devido ao comportamento agressivo dos cães. Com passagem pelo “De Férias com o Ex: Brasil” (MTV) e “Power Couple Brasil” (Record), relatou episódios de acidentes domésticos e revelou que chegou a romper um ligamento, em um desses momentos.

O assunto voltou à tona depois que Clara abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada por uma internauta: “Vocês não sentem falta dos cachorros de vocês? Tinham um amor tão grande por eles”. Em resposta, ela foi direta e sem rodeios: “Eu queria muito saber de onde vocês tiram certas coisas. É sério que vocês acham que sentem mais saudade deles, do que nós?”.

Segundo a ex-participante de reality shows, alguns treinadores enxergaram uma oportunidade com a circunstância: “Vi adestradores se aproveitando de uma situação séria e muito dolorosa para a gente, para fazer vídeo dizendo que tentamos de tudo, menos adestrar. Os dois são adestrados desde 2018. Tita começou com poucos meses. Tibau sempre esteve em tratamento para a reatividade com animais, inclusive após acidentes fatais com outros cães da família. Assim fizemos muitas vezes, por muitos anos”.

A esposa de André Coelho afirmou que tentou de tudo para melhorar o comportamento dos animais. Ela disse que não pode colocar muitas vidas em risco porque A, B ou C achem que ela é escrota, pois essas pessoas não carregam a sua responsabilidade. Acrescentou que, se algum acidente fatal ocorresse, ela seria responsabilizada.

“Os cães estão num lugar maravilhoso, sendo bem tratados por uma pessoa super de confiança. Não vou ficar aqui falando e postando nossas visitas. É sempre um assunto muito sofrido e doloroso, e será para sempre. Não é o tipo de coisa que você esquece. Estamos vivendo essa dor em off. Tudo que precisava ser dito, foi”, disparou a ex-Record. Os pitbulls faziam parte da família há mais de oito anos e foram adestrados diversas vezes, assim como receberam tratamentos com canabidiol para ajudar no temperamento da raça. Mesmo assim, Clara ressaltou que mantê-los em casa não era mais seguro devido à responsabilidade por outras vidas, dos filhos, das funcionárias e das visitas.

O que aconteceu com os pitbulls?

Em vez de mantê-los em um canil doméstico, Clara decidiu hospedar os cães em um hotel para pets localizado em uma chácara, administrado por um adestrador e um veterinário de confiança da família. Os animais já estão adaptados ao espaço, que oferece liberdade, cuidados diários e interação com outros bichinhos. A influenciadora recebe vídeos deles diariamente e, atualmente, considera o local a alternativa mais segura e responsável para o bem-estar dos pets. Recentemente, ela revelou que faz visitas aos cachorros.