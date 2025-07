Clássico na Copa do Brasil: Flamengo e Atlético-MG em momentos opostos

Flamengo e Atlético-MG se encararam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em 2024, as equipes fizeram a final da competição, que terminou com conquista carioca. A partida de ida aconteceu nesta quarta-feira (31/7), às 21h30, no Maracanã.

Os times vivem momentos distintos em 2025. O Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro com 11 vitórias em 16 rodadas e ainda tem um jogo atrasado para cumprir. Além disso, o time carioca trouxe reforços importantes para a sequência da temporada. Nomes como Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal foram confirmados no clube carioca.

Enquanto isso, o Galo ocupa apenas a 13ª posição, com cinco vitórias no campeonato. Um dos fatores que mais desequilibra o duelo é o elenco das equipes, além da recente crise que o clube mineiro enfrentou em decorrência de salários atrasados.

Antes do jogo pelas oitavas de final, as equipes se enfrentaram pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O confronto foi de muito equilíbrio, mas terminou com vitória dos donos da casa por 1 x 0, com gol marcado por Léo Ortiz, no segundo tempo da partida.

O duelo é uma reedição da final da Copa do Brasil de 2024. Dessa vez, os times se enfrentam pela primeira fase do mata-mata da competição. Além disso, a partida pode marcar o reencontro de Emerson Royal com o Galo. O lateral-direito é o único reforço já registrado pelo Flamengo e deve estar entre os 11 iniciais para o confronto. O jogador passou pelas categorias de base e time profissional do Atlético-MG.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.