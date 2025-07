Clássico na Vila: onde assistir a Santos x Flamengo pelo Brasileirão

Santos e Flamengo duelam, nesta quarta-feira (17 de julho), às 20h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Vila Belmiro.

O Santos chega para a partida em luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O Peixe está na 16ª colocação, com 11 pontos. Já o Flamengo é o líder do campeonato, com 27 pontos e uma rodada a menos.

Vale lembrar que o Santos também tem um jogo a menos. O clube ainda não disputou a 13ª rodada (jogo atrasado contra o Palmeiras devido ao Mundial de Clubes). A partida não tem data marcada.

Possíveis escalações

Santos : Gabriel Brazão ; Escobar , João Basso , Luan Peres e Souza ; Tomás Rincón , Zé Rafael e Neymar ; Barreal , Guilherme e Deivid Washington .

: ; , , e ; , e ; , e . Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Varela; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

Onde assistir

A partida entre Santos e Flamengo, pela 14

