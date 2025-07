Classificação do Al-Hilal rende mais de US$ 39 milhões a príncipe saudit

A classificação histórica do Al-Hilal na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, após vencer o poderoso Manchester City por 4 a 3, também foi uma vitória pessoal para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Com a ida às quartas de final da competição, o clube garantiu que US$ 39,825 milhões retornassem aos cofres do governo saudita, por meio do Fundo de Investimento Público (PIF), que controla 75% do time.

Este valor, no entanto, não chega perto dos cerca de US$ 1 bilhão — algo em torno dos R$ 5,6 bilhões — investidos na competição, que acontece nos Estados Unidos.

Premiação do Mundial e investimentos sauditas

Com uma premiação bilionária, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é dividida por fases, número de vitórias e de empates.

Cada um dos 32 clubes da competição recebeu US$ 15,2 milhões pela participação.

Na fase de grupos, os times receberam US$ 2 milhões por cada vitória e US$ 1 milhão pelo empate.

Os times que se classificaram para as oitavas de final receberam uma premiação de US$ 7,5 milhões. Aqueles que, assim como o Al-Hilal , passaram para as quartas de final ganham um adicional de US$ 13,125 milhões.

Quem se classificar para a semifinal do torneio vai receber US$ 21 milhões. O segundo colocado da competição ganhará US$ 30 milhões. O campeão recebe US$ 40 milhões.

Ao todo, o Al-Hilal venceu uma vez e empatou outras duas na fase de grupos. Somados à premiação por vitórias e empates, com a ida às oitavas e quartas de final do torneio, o time saudita faturou US$ 39,825 milhões, mais de R$ 217 milhões em real brasileiro.

Controlado pelo príncipe saudita desde 2015, o PIF é dono não só do Al-Hilal, como também de outros quatro grandes times da Arábia Saudita: Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli.

Os investimentos bilionários no futebol começaram em 2016, quando o reino saudita lançou o plano Visão 2023. Com ele, o esporte mais praticado ao redor do mundo passou a ser uma ferramenta nos esforços do governo local para reposicionar o país, diversificar a economia da Arábia Saudita e reduzir a dependência do petróleo saudita. Desde então, o Campeonato Saudita de Futebol passou a ser palco de grandes estrelas do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo e Neymar.

Polêmicas

Apesar da tentativa de reposicionar a Arábia Saudita na comunidade internacional e tornar o país mais atrativo por meio do esporte, Mohammed bin Salman coleciona polêmicas.

O mandatário do país é acusado de ser o mandante do assassinato de Jamal Khashoggi, jornalista opositor do governo saudita, em um consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Em um relatório divulgado em 2021, a Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA concluiu que bin Salman aprovou o assassinato do jornalista na representação diplomática.

Ainda assim, o príncipe herdeiro do trono saudita mantém relações pragmáticas com boa parte da comunidade internacional, como os EUA de Donald Trump e nações da União Europeia (UE).

