Claudia Raia: “Fui muito inconsequente” ao engravidar aos 55 anos

Claudia Raia tem mostrado nas redes sociais os momentos e descobertas do filho caçula, Luca, de 2 anos, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. Em entrevista recente, a atriz falou sobre a gestação aos 55 anos e detalhou o tratamento que fez.

Em sua participação no Saia Justa, do GNT, na quarta-feira (30/7), ela revelou que a ideia era fazer uma fertilização in vitro (FIV), mas acabou engravidando naturalmente.

A “inconsequência” e a coragem

Durante o programa, Claudia Raia assumiu: “Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É”, disse.

E concluiu: “Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso”, afirmou a atriz, que também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 22, ambos da antiga união com Edson Celulari.

