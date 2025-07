Clima: chuvas, temporais e geadas atingem o país nesta 3ª; saiba onde

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (8/7) será de tempo firme em boa parte do país, com exceção da Região Norte e em parte do litoral do Nordeste, onde há alertas para temporais e potenciais acumulados de chuva.

No centro-sul, as baixas temperaturas permanecem, com possibilidade de geadas isoladas e de locais com maior amplitude térmica. Já o Sul tem alertas para geadas. O cenário é previsto para o extremo sul do Rio Grande do Sul e para a faixa central dos estados de Santa Catarina e Paraná.

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), também é provável que haja geadas em pontos isolados mais ao sul dos estados de São Paulo e até Minas Gerais.

No Norte, segundo o Inmet, há previsão de chuvas mais fortes no extremo norte do Amazonas e do Pará, em grande do Amapá e em todo o território de Roraima. Nessa região como um todo, os acumulados são justificados pela termodinâmica local, com o calor e a umidade favorecendo a formação de nuvens de chuva principalmente durante a tarde.

Na Região Centro-Oeste, as temperaturas mínimas permanecem mais baixas, acompanhadas de um cenário de amplitude térmica, ou seja, com máximas elevadas, provocando uma grande diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas.

Já no Nordeste, o Inmet emitiu aviso de potenciais acumulados de chuva em parte do litoral da região. Os alertas compreendem o litoral norte da Bahia (incluindo Salvador), parte do litoral sul de Sergipe, todo o litoral da Paraíba e grande parte do estado do Rio Grande do Norte.

Alerta para chuvas

A recomendação do Inmet é de que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. O Instituto ainda deixa uma série de instruções para os moradores de áreas que possam ser mais afetadas pelas chuvas. Veja: