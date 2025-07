Clima nesta 3ª: frente fria leva geadas ao Sul e Nordeste tem chuvas

Os termômetros devem cair em diversos estados nesta terça-feira (29/7), em razão da incursão de uma massa de ar frio na Região Sul do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de declínio de temperatura entre 3º e 5º para 11 estados.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, também haverá nebulosidade, que se associará ao frio, podendo ocorrer até geadas. A situação motivou um informe da Defesa Civil do estado para o decorrer da semana, dividindo o estado em “normal”, “atenção” e “alerta”, conforme a severidade do declínio das temperaturas.

Os estados que estão sob alerta são: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Chuvas

Além da atuação da massa de ar frio, a previsão é de chuvas intensas e acumulados de chuvas para o Norte e Nordeste, respectivamente.

Há uma tendência de chuvas entre o litoral do Rio Grande do Norte e de Alagoas, algo que já se repete nas últimas semanas. No entanto, as chuvas mais intensas devem ficar restritas ao extremo Norte, como em Roraima, Amazonas e partes do Amapá e Pará.

Outro padrão que se arrasta pelo inverno nos trópicos, e deve permanecer, é a presença de ar quente e seco em quase todo o Centro-Oeste. Ao contrário das extremidades do mapa, a área mais central do Brasil vai sofrer com o contraste de tempo seco e quente, inclusive com potencial de foco de queimadas.