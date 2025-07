Clima tenso no Flamengo: Pedro se pronuncia após dura crítica de Filipe Luís

Após não ser relacionado por Filipe Luís para o jogo contra o São Paulo no último sábado (12 de julho) e ser cobrado publicamente pelo treinador do Flamengo após a partida, o atacante Pedro se pronunciou nesta segunda-feira (14 de julho).

O atacante admitiu o baixo desempenho nos últimos treinamentos, mas criticou a atitude de Filipe Luís em expor a situação, classificando-a como “acima do tom e desrespeitosa”.

Confira a nota publicada pelo atacante Pedro

“Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias.

É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um “membro” do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito.

Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa.

Saudações rubro-negras!”

A crítica de Filipe Luís a Pedro

Durante a coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, Filipe Luís quebrou o silêncio sobre a situação do camisa 9 do Flamengo. O treinador classificou a atitude do jogador durante os treinamentos como “lamentável”.

“O que aconteceu foi que o comportamento e atitude do Pedro durante a semana foi lamentável e beirou ao ridículo para mim. Ele tem seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal, mas essa semana ele rompeu com o princípio da comissão”, começou Filipe Luís.

Em declaração contundente, o técnico ainda afirmou que a decisão por barrar Pedro visava conter o comportamento inadequado e passar uma mensagem ao restante do elenco.

“O que ele fez foi uma falta de respeito e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista. Esse tipo de comportamento pode contagiar. Espero que ele peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro. É uma falta de respeito com ele mesmo e com sua ambição”, completou Filipe Luís.

Apesar de ter sido barrado pela comissão técnica, Pedro assistiu à vitória do Flamengo sobre o São Paulo no Maracanã.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.