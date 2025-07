Clima tenso! Segurança de Messi empurra jogador adversário após vitória

A suada vitória por 2 x 1 do Inter Miami sobre o Atlas, do México, nessa quarta-feira (30/7), pela Leagues Cup, terminou em confusão, com direito à participação do segurança pessoal de Lionel Messi. Ele empurrou jogadores da equipe mexicana no fim do jogo.

O gol da vitória do time americano foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo, por Marcelo Weingandt. Após o tento, Messi comemorou provocando o camisa 7 do Atlas, Matías Cóccaro. Depois do apito final, o clima esquentou entre os jogadores dos dois times, com muito bate-boca.

Yassine Cheuko, guarda-costas de Messi, entrou no gramado para acompanhar o craque argentino. Quando a discussão aumentou, ele empurrou atletas que tentavam chegar perto do argentino.

A vitória do Inter Miami por 2 x 1 sobre o Atlas foi válida pela Leagues Cup, torneio que reúne times dos Estados Unidos e do México. A partida marcou a estreia de Rodrigo De Paul pelo clube americano.

SE CALENTARON LOS ÁNIMOS 🚨🚨🚨 Al término del juego entre Atlas e Inter Miami, el guardaespaldas de Messi empezó a empujar a los jugadores de La Academia. ❌ pic.twitter.com/D5qfTVjzyR — W Deportes (@deportesWRADIO) July 31, 2025

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.