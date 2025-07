Clube Bancorbrás comemora mês de aniversário com promoção exclusiva

Se tem um período no ano que todos valorizam bastante são as férias. Depois de meses cansativos de trabalho, nada melhor do que botar os pés para cima e relaxar seja pegando um sol na praia ou um friozinho na neve, aí depende do gosto de cada um. Contudo, para que esse momento realmente proporcione o descanso merecido, é preciso planejar tudo certinho, e se tem um detalhe que faz muita diferença é a hospedagem. E se essa parte não fosse mais uma preocupação? É isso mesmo! Esse é um dos benefícios do Clube Bancorbrás.

Com mais de 40 anos de história e milhares de clientes em todo o Brasil, o Clube Bancorbrás traz soluções de hospedagem em mais de 80 mil hotéis no Brasil e no exterior.

Só para ter uma ideia, são mais de 341 mil reservas efetuadas por ano e mais de 200 mil pessoas utilizando os serviços do Clube anualmente.

E para comemorar este mês de aniversário, o Clube Bancorbrás está com uma promoção especial:

100% de desconto na adesão.

1 diária nacional na aquisição do título Executivo.

1 diária nacional + R$ 300 de cashback em serviços da agência de viagens na aquisição do título Superior.

Se essa promoção já não fosse atrativa o suficiente, o clube em si traz vários benefícios como suporte durante a hospedagem, em que por um canal exclusivo a equipe está de prontidão para auxiliar em qualquer imprevisto durante a viagem; além de descontos em passagens, aluguel de veículos e outros produtos e serviços.

Você ainda pode ter acesso a todas essas vantagens do seu celular, basta baixar o aplicativo (Google Play ou App Store).

Clube Bancorbrás

O Clube Bancorbrás é considerado o maior e mais tradicional do Brasil. O serviço oferece uma variedade de destinos e benefícios exclusivos para os clientes, como sistema de reservas on-line via aplicativo “Meu Clube”, assistência em viagens, suporte e atendimento personalizado.

Com isso, o consumidor tem direito a utilizar sete diárias anuais em qualquer estabelecimento de hospedagem conveniado, além da possibilidade de comprar mais cinco diárias extras, como complemento de uma reserva, para quem quiser passar ainda mais tempo curtindo.