CNU 2 atrai mais de 500 mil inscrições em uma semana; veja detalhes

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), prevista para ocorrer em outubro deste ano, já recebeu mais de 500 mil inscrições em apenas uma semana. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de julho, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), com taxa única de R$ 70, válida para todos os blocos temáticos.

Segundo a última atualização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 267.790 pessoas solicitaram isenção da taxa, sendo 252.707 pedidos aprovados e 15.083 indeferidos (5,6% de negativa).

Os candidatos podem consultar o resultado individual na área do candidato no site da FGV. Em caso de indeferimento, o edital prevê a possibilidade de recurso até 23h59 do dia 14 de julho.

A isenção da taxa contempla candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde, além de estudantes e ex-estudantes do ProUni e do Fies.

Cotas e paridade de gênero no CNU

O CNU 2 é o primeiro concurso federal a aplicar integralmente a nova Lei de Cotas (Lei nº 15.142/2025). A legislação estabelece:

25% das vagas para pessoas negras,

3% para indígenas,

2% para quilombolas,

5% para pessoas com deficiência (já previsto pela Lei nº 8.112/1990).

Com isso, 35% das vagas são destinadas a ações afirmativas. A reserva será aplicada nos blocos e cargos com número suficiente de vagas.

O concurso também prevê paridade de gênero na convocação para a prova discursiva. A medida garante que mulheres com nota mínima tenham classificação proporcional à dos homens, nos mesmos termos.

Acessibilidade e cronograma

Candidatos com deficiência, baixa visão, TDAH, dislexia ou autismo podem solicitar atendimento especializado, além de tempo adicional. Mães lactantes terão espaço reservado. Todos os pedidos devem ser feitos durante a inscrição, com documentação comprobatória.

Cronograma:

Inscrições: até 20/07/2025

até 20/07/2025 Pagamento da taxa: até 21/07/2025

até 21/07/2025 Prova objetiva: 05/10/2025

05/10/2025 Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

12/11/2025 Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

13 a 19/11/2025 Prova discursiva: 07/12/2025

07/12/2025 Verificação de cotas: 30/11 a 08/12/2025

30/11 a 08/12/2025 Resultado final: 30/01/2026

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.