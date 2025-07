CNU 2025 abre 321 vagas de nível técnico com salários de até R$ 8 mil

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) já estão abertas! O certame oferece 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, e, destas, 321 são destinadas a cargos de nível técnico.

Pensando nisso, o Direção Concursos separou todas as carreiras e especialidades que exigem nível técnico de formação, para você conferir a que mais se adequa à sua escolaridade.

Vale destacar que as vagas referentes às carreiras de ensino técnico estão contempladas nos Bloco 8 – Intermediário – Saúde e Bloco 9 – Intermediário – Regulação. São 321 oportunidades e iniciais de até R$ 8.053,32!

CNU 2025: oportunidades de nível técnico

Bloco 8 – Intermediário – Saúde

O Bloco 8 do CNU 2025 oferta 168 vagas de nível médio/técnico para cargos na área da saúde. Os salários iniciais variam de R$ 4.063,46 a R$ 5.997,54. Confira, abaixo, as oportunidades:

Hospital das Forças Armadas (HFA)

CÓDIGO CARGO ESPECIALIDADE VAGAS B8-01-A Técnico em Atividades Médico-Hospitalares Laboratório 2 B8-01-B Técnico em Atividades Médico-Hospitalares Farmácia 5 B8-01-C Técnico em Atividades Médico-Hospitalares Nutrição e Dietética 2 B8-01-D Técnico em Atividades Médico-Hospitalares Higiene Dental 1 B8-01-E Técnico em Atividades Médico-Hospitalares Enfermagem 20

Ministério da Saúde (MS)

CÓDIGO CARGO ESPECIALIDADE VAGAS B8-02-A Técnico Classe A-I Informação em sistemas em saúde e registro de câncer 2 B8-02-B Técnico Classe A-I Química aplicada à toxicologia ocupacional 1 B8-02-C Técnico Classe A-I Citogenética e imunogenética 4 B8-02-D Técnico Classe A-I Controle de qualidade em radiação ionizante 1 B8-02-E Técnico Classe A-I Segurança do trabalho 2 B8-02-F Técnico Classe A-I Centro cirúrgico e central de material esterilizado 14 B8-02-G Técnico Classe A-I Enfermagem em CTI adulto e pediátrico 6 B8-02-H Técnico Classe A-I Enfermagem oncológica adulto e pediátrico 16 B8-02-I Técnico Classe A-I Análises clínicas e hemoterapia 4 B8-02-J Técnico Classe A-I Anatomia patológica 1 B8-02-K Técnico Classe A-I Farmácia hospitalar 1 B8-02-L Técnico Classe A-I Enfermagem em hemodinâmica 2 B8-02-M Técnico de Enfermagem Enfermarias e Terapias Intensivas 43 B8-02-N Técnico de Enfermagem Enfermagem do Centro Cirúrgico 4 B8-02-O Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica Análises clínicas e citotécnica 9 B8-02-P Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica Análises físico-químicas 1 B8-02-Q Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica Segurança do trabalho 1 B8-02-R Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica Laboratório aplicado à primatologia 9 B8-02-S Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica Técnico em primatologia 8 B8-02-T Técnico em Radiologia Geral e Hemodinâmica 9

Bloco 9 – Intermediário – Regulação

O Bloco 9 do CNU 2025 oferta 340 vagas ao todo, destas, 153 exigem nível técnico. O salário inicial é de R$ 8.053,32. Confira, abaixo, as oportunidades:

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)

CARGO ESPECIALIDADE VAGAS Técnico em Regulação de Aviação Civil Manutenção Aeronáutica 30

ANM (Agência Nacional de Mineração)

CARGO ESPECIALIDADE VAGAS Técnico em Atividades de Mineração Mineração 70

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)

CARGO ESPECIALIDADE VAGAS Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural Química 3

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)

CARGO ESPECIALIDADE VAGAS Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações Telecomunicações 50

As inscrições para a segunda edição do CNU já estão abertas e podem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até às 23h59min do dia 20 de julho de 2025, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF. O candidato deverá possuir conta ativa no Gov.br e informar o CPF para iniciar o processo de inscrição.

A taxa de participação será de R$ 70,00 tanto para os cargos de nível médio quanto para os cargos de nível superior.

Ao se inscrever, o candidato deverá:

Optar por um Bloco Temático ;

; Optar pelos cargos e especialidades, entre as opções ofertadas no Bloco Temático ;

; Indicar a ordem de preferência de ocupação dos cargos;

Indicar a cidade de realização das provas.

É importante mencionar que o candidato poderá escolher todos os cargos e suas respectivas especialidades ofertadas em um único Bloco Temático, uma vez que as provas de todos os blocos serão aplicadas nos mesmos dias e horários. No entanto, é necessário ficar atento aos requisitos de formação exigidos em cada cargo. Informações sobre os requisitos de cada cargo podem ser conferidas nos anexos I a IX do edital.

Panorama do CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social : Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação : 130 vagas

: 130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia : 212 vagas

: 212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura : 306 vagas

: 306 vagas Bloco 5 – Administração : 1.171 vagas

: 1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico : 286 vagas

: 286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa : 250 vagas

: 250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde : 168 vagas

: 168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42. Interessados devem entrar no site da banca organizadora, entre os dias 2 e 20 de julho de 2025, e efetuarem o pagamento da taxa de R$ 70,00.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro e terão a seguinte estrutura:

Provas de nível superior

90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)

Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio

68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)

Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)

Já as provas discursivas, que serão realizadas no dia 7 de dezembro, serão aplicadas da seguinte forma:

Nível superior

2 questões discursivas

Das 13h às 16h

Nível médio

1 redação dissertativa-argumentativa

Das 13h às 15h

Resumo

Banca : FGV

: FGV Vagas : 3.652

: 3.652 Cargos : diversos

: diversos Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Salários iniciais : até R$ 17.726,42

: até R$ 17.726,42 Inscrições : 2/7 até 20/7

: 2/7 até 20/7 Taxa de inscrição : R$ 70,00

: R$ 70,00 Provas : Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

:

