CNU 2025: bloco de nível médio oferece salários de R$ 8 mil! Confira as vagas e como se inscrever

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 abriu 508 vagas exclusivas para candidatos de nível médio. As oportunidades, concentradas nas áreas de saúde e regulação, prometem salários iniciais que podem chegar a R$ 8.053,32. Com o auxílio-alimentação de R$ 1.000, o valor total da remuneração inicial alcança R$ 9.053. Além disso, a progressão de carreira garante ganhos de até R$ 14.465,91 nos últimos anos de serviço.

O certame, em sua totalidade, oferece 3.652 vagas distribuídas em 9 blocos temáticos, com detalhes já divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) em junho. Para otimizar os estudos, um edital verticalizado foi elaborado, organizando todas as informações para os concurseiros.

Blocos de nível médio: saúde e regulação em destaque

O CNU 2025 possui dois blocos específicos para vagas de nível médio:

Bloco 8 – Intermediário – Saúde : Com 168 vagas, este bloco oferece cargos para atuação no norte, sudeste e centro-oeste do país, principalmente no Ministério da Saúde (MS) e Hospital das Forças Armadas (HFA) . Os salários iniciais para os cargos de Técnico em Atividades Médico-Hospitalares podem superar R$ 4 mil , enquanto os demais cargos oferecem vencimento básico inicial de R$ 3.104,27 , acrescido de gratificações específicas.

: Com 168 vagas, este bloco oferece cargos para atuação no norte, sudeste e centro-oeste do país, principalmente no e . Os salários iniciais para os cargos de podem superar , enquanto os demais cargos oferecem vencimento básico inicial de , acrescido de gratificações específicas. Bloco 9 – Intermediário – Regulação: Este bloco conta com 340 vagas de nível médio para Técnico em Regulação em diversas Agências Reguladoras, como ANCINE, ANP, ANAC e ANATEL. Os aprovados para o cargo de Técnico em Regulação neste bloco receberão salário inicial de R$ 8.697,59, mais R$ 1.000,00 de auxílio-alimentação.

Além dos salários, servidores com rendimentos acima de R$ 9 mil têm direito ao plano de saúde da Geap, com valores que variam conforme a faixa etária.

Como se inscrever e cronograma do CNU 2025

As inscrições para a segunda edição do CNU já estão abertas e podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 23h59min do dia 20 de julho de 2025 (horário oficial de Brasília/DF). Para se inscrever, o candidato deve ter uma conta ativa no gov.br e informar o CPF. A taxa de participação é de R$ 70,00 para todos os cargos de nível médio e superior.

Ao se inscrever, o candidato deve:

Optar por um Bloco Temático .

. Optar pelos cargos e especialidades dentro do Bloco Temático escolhido.

escolhido. Indicar a ordem de preferência de ocupação dos cargos.

Indicar a cidade onde realizará as provas.

É importante destacar que é possível escolher todos os cargos e especialidades ofertadas em um único Bloco Temático, já que as provas serão aplicadas nos mesmos dias e horários para todos os blocos. No entanto, os candidatos devem estar atentos aos requisitos de formação exigidos para cada cargo, que podem ser conferidos nos anexos do edital.

Cronograma do CNU 2025:

Inscrições : 02/07 a 20/07/2025

: 02/07 a 20/07/2025 Solicitação de isenção da taxa de inscrição : 02/07 a 08/07/2025

: 02/07 a 08/07/2025 Data final para pagamento da taxa : 21/07/2025

: 21/07/2025 Aplicação das Provas Objetivas : 05/10/2025

: 05/10/2025 Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para a discursiva : 12/11/2025

: 12/11/2025 Aplicação da Prova Discursiva : 07/12/2025

: 07/12/2025 Divulgação do resultado Definitivo da Prova Discursiva : 30/01/2026

: 30/01/2026 Convocação para a Avaliação de Títulos (via upload ) : 12/11/2025

: 12/11/2025 Envio dos Títulos para os candidatos convocados : 13/11 a 19/11/2025

: 13/11 a 19/11/2025 Convocação para verificação de candidatos negros e PcD : 12/11/2025

: 12/11/2025 Verificação de candidatos negros e PcD : 08/12 a 17/12/2025

: 08/12 a 17/12/2025 Resultado preliminar da Avaliação de Títulos : 02/01/2026

: 02/01/2026 Previsão de divulgação das listas de classificação nas vagas imediatas e lista de espera: 30/01/2026

Resumo do CNU 2025:

Banca : FGV

: FGV Vagas : 3.652

: 3.652 Cargos : Diversos

: Diversos Escolaridade : Níveis médio e superior

: Níveis médio e superior Salários iniciais : Até R$ 17.890,55

: Até Inscrições : 02/07 a 20/07

: 02/07 a 20/07 Taxa de inscrição : R$ 70,00

: Provas : Objetiva : 05/10 Discursiva : 07/12

: Edital

