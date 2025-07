CNU 2025: inscrições abrem nesta quarta-feira com mais de 3,6 mil vagas!

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 começam nesta quarta-feira (2 de julho), às 10h (horário de Brasília), e seguem até as 23h59min do dia 20 de julho de 2025. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame oferece 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo cargos de níveis médio e superior.

Para se inscrever, o candidato deve ter uma conta ativa no gov.br e informar o CPF no site da FGV. A taxa de participação é de R$ 70,00 para ambos os níveis de escolaridade.

Como se inscrever e o que saber

Ao se inscrever, o candidato deverá:

Optar por um Bloco Temático .

. Escolher os cargos e especialidades dentro do Bloco Temático .

. Indicar a ordem de preferência de ocupação dos cargos.

Informar a cidade de realização das provas, que não poderá ser alterada posteriormente.

É importante ressaltar que o candidato poderá escolher todos os cargos e suas respectivas especialidades ofertadas em um único Bloco Temático, já que as provas serão aplicadas nos mesmos dias e horários para todos os blocos. Contudo, fique atento aos requisitos de formação de cada cargo, que estão detalhados nos anexos I a IX do edital.

Pagamento da taxa e isenção

A Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser paga até as 23h59min do dia 21 de julho de 2025. O pagamento pode ser feito em agências bancárias, casas lotéricas, unidades dos Correios, pela plataforma PagTesouro ou via PIX (com QR Code).

Atenção: Após as 23h59min do dia 20 de julho de 2025, o formulário de inscrição será encerrado. Se o candidato realizar uma nova inscrição após o pagamento da taxa, o valor será automaticamente transferido para a inscrição mais recente, e apenas a última será considerada válida.

A isenção total do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitada em casos de:

Inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) .

. Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde .

Ser ou ter sido bolsista do Programa Universidade para Todos (Prouni) .

Ser ou ter sido financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fi es).

O prazo para solicitação da isenção é das 10h do dia 2 de julho de 2025 até as 23h59min do dia 8 de julho de 2025, no site da organizadora.

Panorama do CNU 2025

As 3.652 vagas estão distribuídas em nove blocos temáticos:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

– Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

– Cultura e Educação: Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

– Ciências, Dados e Tecnologia: Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

– Engenharias e Arquitetura: Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

– Administração: Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

– Desenvolvimento Socioeconômico: Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

– Justiça e Defesa: Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

– Intermediário – Saúde: Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, e as provas discursivas no dia 7 de dezembro. Os salários iniciais para os aprovados podem chegar a R$ 17.726,42.

Resumo

Banca: FGV

Vagas: 3.652

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 17.890,55

Inscrições: 2/7 até 20/7

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Provas: Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.