CNU 2025: retificação altera distribuição de vagas e outros pontos importantes

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) teve seu edital retificado pela segunda vez. A alteração, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (8/7), impacta a distribuição de vagas, requisitos, atribuições, lotação, pesos dos eixos temáticos e critérios da Avaliação de Títulos para diversos cargos.

Mudanças na distribuição de vagas

As principais mudanças na distribuição de vagas são as seguintes:

Assistente Social – Serviço Social/ Bloco Temático 1 Antes: 26 vagas imediatas Agora: 80 vagas imediatas

Médico – Clínica Médica/ Bloco Temático 1 Antes: 80 vagas imediatas Agora: 26 vagas imediatas

Tecnologista – Oceanografia, Oceanologia, Geofísica, Biologia ou Engenharia Ambiental/ Bloco Temático 3 Antes: 3 vagas imediatas Agora: 2 vagas imediatas

Tecnologista – Tecnologia da Informação II/ Bloco Temático 3 Antes: 9 vagas imediatas Agora: 10 vagas imediatas



Inscrições para o CNU 2025

As inscrições para a segunda edição do CNU já estão abertas e podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora do certame, até as 23h59min do dia 20 de julho de 2025, conforme o horário oficial de Brasília/DF. Para se inscrever, o candidato deve possuir uma conta ativa no gov.br e informar o CPF.

A taxa de participação é de R$ 70,00 para todos os cargos, tanto de nível médio quanto de nível superior.

Ao se inscrever, o candidato deverá:

Optar por um Bloco Temático ;

; Optar pelos cargos e especialidades dentro do Bloco Temático escolhido;

dentro do Bloco Temático escolhido; Indicar a ordem de preferência de ocupação dos cargos;

de ocupação dos cargos; Indicar a cidade de realização das provas.

É importante notar que o candidato poderá escolher todos os cargos e suas respectivas especialidades oferecidas em um único Bloco Temático, uma vez que as provas de todos os blocos serão aplicadas nos mesmos dias e horários. Contudo, é crucial verificar os requisitos de formação exigidos para cada cargo nos anexos I a IX do edital.

Panorama geral do CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferece um total de 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

– Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

– Cultura e Educação: 130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

– Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

– Engenharias e Arquitetura: 306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

– Administração: 1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

– Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

– Justiça e Defesa: 250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

– Intermediário – Saúde: 168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados poderão receber salários iniciais de até R$ 17.726,42.

Datas e estrutura das provas

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro com a seguinte estrutura:

Provas de nível superior 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos) Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos) Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)



Já as provas discursivas serão realizadas no dia 7 de dezembro, com a seguinte formatação:

Nível superior 2 questões discursivas Das 13h às 16h

Nível médio 1 redação dissertativa-argumentativa Das 13h às 15h



Resumo do CNU 2025

Banca: FGV

FGV Vagas: 3.652

3.652 Cargos: Diversos

Diversos Escolaridade: Níveis médio e superior

Níveis médio e superior Salários iniciais: Até R$ 17.890,55

Até R$ 17.890,55 Inscrições: 2/7 até 20/7

2/7 até 20/7 Taxa de inscrição: R$ 70,00

R$ 70,00 Provas: Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

Edital

