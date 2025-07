CNU 2025 tem inscrições abertas: confira o passo a passo e garanta sua vaga!

O período de inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi oficialmente aberto nesta quarta-feira, 2 de julho. Os interessados em uma das milhares de vagas ofertadas devem ficar atentos: as candidaturas podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Como se inscrever no CNU 2025: o passo a passo

Para realizar a inscrição, o candidato precisa ter uma conta ativa no GOV.BR, em qualquer nível (ouro, prata ou bronze). Após o acesso com login e senha, o sistema direcionará para o ambiente da FGV, onde será possível preencher o cadastro para participar do edital unificado do Governo Federal.

No ato da inscrição, é fundamental que o candidato:

Escolha o bloco temático para o qual deseja concorrer (blocos 1 ao 9).

para o qual deseja concorrer (blocos 1 ao 9). Selecione os cargos e especialidades dentro do bloco escolhido.

dentro do bloco escolhido. Ordene a preferência entre os cargos e especialidades.

entre os cargos e especialidades. Indique a cidade onde realizará as provas.

Atenção: o local de realização das provas não poderá ser alterado posteriormente. A ordem de preferência entre os cargos também é crucial, pois a aprovação seguirá a preferência indicada na inscrição.

Além disso, todos os candidatos deverão preencher um questionário socioeconômico, que é obrigatório, mas não será usado como critério de classificação ou eliminação. Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 70.

Uso do nome social e isenção da taxa

O edital do CNU 2025 permite que pessoas travestis, transexuais e transgêneras solicitem o uso do nome social no momento da inscrição. O período para essa solicitação também vai até 20 de julho.

Há também a possibilidade de isenção total da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem em uma das seguintes condições:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) .

. Ser ou ter sido bolsista do Programa Universidade para Todos (ProUni) .

. Ser ou ter sido financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) .

. Ser doador de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

O prazo para solicitar a isenção é das 10h do dia 2 de julho até as 23h59 do dia 8 de julho de 2025, através do site oficial.

Passo a passo para pedir a isenção:

Durante a inscrição, escolha a opção de isenção: Selecione a opção correspondente ao preencher o formulário no site da FGV. Envie os documentos obrigatórios: Os documentos devem estar nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com tamanho máximo de 5MB. Aguarde a análise da FGV: O pedido de isenção não garante o benefício; a FGV analisará os documentos para confirmar o direito. Verifique o resultado preliminar no dia 10 de julho: A primeira lista com os nomes dos aprovados ou recusados será divulgada nesta data. Recurso: Se o pedido for recusado, o candidato terá dois dias úteis após a publicação do resultado para enviar um recurso com documentos corrigidos ou complementares.

A lista final com os nomes dos contemplados com a isenção da taxa será divulgada até o dia 18 de julho.

Vagas e ações afirmativas do CNU 2025

O CNU 2025 reúne mais de 3 mil vagas distribuídas entre mais de 30 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, incluindo ministérios, agências reguladoras e autarquias como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Uma das novidades desta edição são as ações afirmativas para promover a igualdade de gênero no acesso às vagas, buscando garantir o equilíbrio de participação entre homens e mulheres na segunda fase do concurso, conforme o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Além disso, o CNU 2025 seguirá as regras da nova Lei de Cotas, com reservas de vagas para:

25% para pessoas negras.

para pessoas negras. 3% para indígenas.

para indígenas. 2% para quilombolas.

para quilombolas. 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Para os cargos com oferta reduzida de vagas, o governo realizou sorteio público para definir a aplicação das cotas, garantindo o cumprimento das regras estabelecidas.

Distribuição de vagas por blocos temáticos:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social

Ministério da Saúde : vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, Pesquisador em Saúde Pública, Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica, Biólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Psicólogo, Analista em Ciência e Tecnologia.

: vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, Pesquisador em Saúde Pública, Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica, Biólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Psicólogo, Analista em Ciência e Tecnologia. Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa : vagas para Médico, Enfermeiro, Assistente Social e Psicólogo.

: vagas para Médico, Enfermeiro, Assistente Social e Psicólogo. Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa : vagas para Assistente Social, Enfermeiro, Médico, Nutricionista e Psicólogo.

: vagas para Assistente Social, Enfermeiro, Médico, Nutricionista e Psicólogo. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) : vagas para Pesquisador e Tecnologista.

: vagas para Pesquisador e Tecnologista. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) : vagas para Analista do Seguro Social (Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional).

: vagas para Analista do Seguro Social (Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional). Hospital das Forças Armadas (HFA): vagas para Médico e Especialista em Atividades Hospitalares (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição Clínica, Psicologia Neuropsicologia).

Bloco 2: Cultura e Educação

Ministério da Saúde : vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica e Analista em Ciência e Tecnologia.

: vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica e Analista em Ciência e Tecnologia. Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) : vagas para Técnico em Assuntos Culturais e Analista.

: vagas para Técnico em Assuntos Culturais e Analista. Fundação Cultural Palmares (FCP) : vagas para Pesquisador.

: vagas para Pesquisador. Imprensa Nacional (IN) : vagas para Técnico em Comunicação Social.

: vagas para Técnico em Comunicação Social. Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa : vagas para Técnico em Comunicação Social.

: vagas para Técnico em Comunicação Social. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) : vagas para Analista I e Técnico I.

: vagas para Analista I e Técnico I. Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) : vagas para Técnico em Comunicação, Profissional Técnico Superior II e Administração e Planejamento.

: vagas para Técnico em Comunicação, Profissional Técnico Superior II e Administração e Planejamento. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) : vagas para Técnico em Assuntos Educacionais.

: vagas para Técnico em Assuntos Educacionais. Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) : vagas para Pesquisador.

: vagas para Pesquisador. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) : vagas para Pesquisador e Tecnologista.

: vagas para Pesquisador e Tecnologista. Fundação Biblioteca Nacional (FBN): vagas para Técnico em Documentação I.

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Ministério da Saúde (MS) : vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica e Analista em Ciência e Tecnologia.

: vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica e Analista em Ciência e Tecnologia. Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) : vagas para Analista I.

: vagas para Analista I. Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa : vagas para Pesquisador e Tecnologista.

: vagas para Pesquisador e Tecnologista. Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa : vagas para Pesquisador e Tecnologista.

: vagas para Pesquisador e Tecnologista. Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa) : vagas para Pesquisador, Analista de Tecnologia Militar e Tecnologista.

: vagas para Pesquisador, Analista de Tecnologia Militar e Tecnologista. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) : vagas para Pesquisador, Tecnologista e Analista de Ciência e Tecnologia.

: vagas para Pesquisador, Tecnologista e Analista de Ciência e Tecnologia. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) : vagas para Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural.

: vagas para Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural. Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) : vagas para Pesquisador, Tecnologista e Analista de Ciência e Tecnologia.

: vagas para Pesquisador, Tecnologista e Analista de Ciência e Tecnologia. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) : vagas para Técnico em Assuntos Educacionais.

: vagas para Técnico em Assuntos Educacionais. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): vagas para Analista do Seguro Social.

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Ministério da Saúde (MS) : vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica e Analista em Ciência e Tecnologia.

: vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica e Analista em Ciência e Tecnologia. Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) : vagas para Técnico em Assuntos Culturais.

: vagas para Técnico em Assuntos Culturais. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) : vagas para Técnico I.

: vagas para Técnico I. Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa : vagas para Pesquisador e Tecnologista.

: vagas para Pesquisador e Tecnologista. Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa : vagas para Pesquisador, Analista de Tecnologia Militar, Tecnologista e Engenheiro de Tecnologia Militar.

: vagas para Pesquisador, Analista de Tecnologia Militar, Tecnologista e Engenheiro de Tecnologia Militar. Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa) : vagas para Pesquisador, Tecnologista e Engenheiro de Tecnologia Militar.

: vagas para Pesquisador, Tecnologista e Engenheiro de Tecnologia Militar. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) : vagas para Analista do Seguro Social.

: vagas para Analista do Seguro Social. Imprensa Nacional (IN) : vagas para Engenheiro.

: vagas para Engenheiro. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) : vagas para Engenheiro.

: vagas para Engenheiro. Ministério da Fazenda (MF) : vagas para Arquiteto e Engenheiro.

: vagas para Arquiteto e Engenheiro. Ministério das Cidades (MCID) : vagas para Arquiteto, Engenheiro e Contador.

: vagas para Arquiteto, Engenheiro e Contador. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) : vagas para Engenheiro Agrônomo.

: vagas para Engenheiro Agrônomo. Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) : vagas para Arquiteto e Engenheiro.

: vagas para Arquiteto e Engenheiro. Ministério do Turismo (MTUR) : vagas para Arquiteto e Engenheiro.

: vagas para Arquiteto e Engenheiro. Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) : vagas para Profissional Técnico Superior I.

: vagas para Profissional Técnico Superior I. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) : vagas para Pesquisador, Tecnologista e Analista de Ciência e Tecnologia.

: vagas para Pesquisador, Tecnologista e Analista de Ciência e Tecnologia. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): vagas para Especialista em Regulação.

Bloco 5: Administração

Ministério da Saúde (MS) : vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, Analista em Ciência e Tecnologia e Contador.

: vagas para Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, Analista em Ciência e Tecnologia e Contador. Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) : vagas para Analista I.

: vagas para Analista I. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) : vagas para Analista I.

: vagas para Analista I. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) : vagas para Analista de Ciência e Tecnologia.

: vagas para Analista de Ciência e Tecnologia. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) : vagas para Analista do Seguro Social.

: vagas para Analista do Seguro Social. Fundação Biblioteca Nacional (FBN) : vagas para Analista de Administração II.

: vagas para Analista de Administração II. Ministério da Fazenda (MF) : vagas para Contador.

: vagas para Contador. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) : vagas para Analista Técnico-Administrativo.

: vagas para Analista Técnico-Administrativo. Ministério das Cidades (MCID) : vagas para Contador.

: vagas para Contador. Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa : vagas para Contador.

: vagas para Contador. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) : vagas para Contador.

: vagas para Contador. Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) : vagas para Contador e Estatístico.

: vagas para Contador e Estatístico. Ministério do Turismo (MTUR) : vagas para Contador e Estatístico.

: vagas para Contador e Estatístico. Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) : vagas para Profissional Técnico Superior I.

: vagas para Profissional Técnico Superior I. Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) : vagas para Analista de Ciência e Tecnologia.

: vagas para Analista de Ciência e Tecnologia. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP): vagas para Técnico em Assuntos Educacionais.

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) : vagas para Analista I.

: vagas para Analista I. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) : vagas para Pesquisador.

: vagas para Pesquisador. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) : vagas para Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico.

: vagas para Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico. Agência Nacional do Cinema (ANCINE) : vagas para Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual.

: vagas para Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): vagas para Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural.

Bloco 7: Justiça e Defesa

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): vagas para Analista Técnico de Justiça e Defesa.

Bloco 8: Intermediário – Saúde

Ministério da Saúde (MS) : vagas para Técnico Classe A-I, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia e Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica.

: vagas para Técnico Classe A-I, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia e Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica. Hospital das Forças Armadas (HFA): vagas para Técnico em Atividades Médico-Hospitalares.

Bloco 9: Intermediário – Regulação

Agência Nacional do Cinema (ANCINE) : vagas para Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual.

: vagas para Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) : vagas para Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural.

: vagas para Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural. Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) : vagas para Técnico em Regulação de Aviação Civil.

: vagas para Técnico em Regulação de Aviação Civil. Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) : vagas para Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações.

: vagas para Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações. Agência Nacional de Mineração (ANM) : vagas para Técnico em Atividades de Mineração.

: vagas para Técnico em Atividades de Mineração. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) : vagas para Técnico em Regulação de Saúde Suplementar.

: vagas para Técnico em Regulação de Saúde Suplementar. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) : vagas para Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários.

: vagas para Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): vagas para Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária.

Etapas do CNU 2025

Os inscritos no Concurso Nacional Unificado serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva.

A etapa objetiva está marcada para o dia 5 de outubro, enquanto a etapa discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro. Ambas as provas serão do tipo múltipla escolha para a objetiva.

Para cargos de nível superior : A prova objetiva terá 90 itens , sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos. A duração será de 5 horas (das 13h às 18h). A etapa discursiva será composta por duas questões discursivas , com duração de 3 horas (das 13h às 16h).

: A prova objetiva terá , sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos. A duração será de (das 13h às 18h). A etapa discursiva será composta por , com duração de (das 13h às 16h). Para cargos de nível médio: A prova objetiva terá 68 itens, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 48 de Conhecimentos Específicos. A duração será de 3 horas e 30 minutos (das 13h às 16h30). A etapa discursiva consistirá em uma redação dissertativa-argumentativa, com duração de 2 horas (das 13h às 15h).

Fonte: [Não especificada no texto original, por favor, verifique a fonte para preencher] Redigido por ContilNet.