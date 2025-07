CNU 2025 tem inscrições encerradas; confira os próximos passos

O período de inscrições do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 foi finalizado no domingo (20/7). Além disso, concorrentes devem efetuar o pagamento da taxa até esta segunda-feira (21/7). Confira todas as datas do CNU 2025.

A aplicação das provas objetivas do CNU vai ocorrer em 5 de outubro. A etapa discursiva será realizada em 7 de dezembro, ainda este ano. Candidatos de todos os níveis realizam ambos os testes, com aplicação no período da tarde.

Confira as próximas datas:

Evento Data(s) Publicação do Edital 30/06/2025 Período de Inscrições 02/07 a 20/07/2025 Solicitação de isenção da taxa 02/07 a 08/07/2025 Resultado preliminar dos pedidos de isenção 10/07/2025 Recursos contra indeferimento da isenção 11/07 a 14/07/2025 Resultado final da isenção após recursos 18/07/2025 Data limite para pagamento da taxa de inscrição 21/07/2025 Relações preliminares de inscrições (geral, cotas e atendimentos especiais) 31/07/2025 Recursos contra indeferimento da inscrição 01/08 a 04/08/2025 Relações definitivas de inscrições (geral, cotas e atendimentos especiais) 18/08/2025 Cartão de Confirmação de Inscrição (Prova Objetiva) A partir de 22/09/2025 Aplicação das Provas Objetivas 05/10/2025 Divulgação dos Gabaritos Preliminares 06/10/2025 Recursos contra questões/gabaritos 07 e 08/10/2025 Disponibilização da imagem do cartão de respostas 12/11/2025 Notas finais das objetivas e convocação para Prova Discursiva 12/11/2025 Cartão de Confirmação de Inscrição (Prova Discursiva) A partir de 01/12/2025 Aplicação da Prova Discursiva 07/12/2025 Nota Preliminar da Prova Discursiva + Espelho 06/01/2026 Recursos contra nota da Prova Discursiva 07 e 08/01/2026 Resultado Final da Prova Discursiva 30/01/2026

As datas estão presentes no cronograma oficial do CNU 2025. Com a conclusão da fase de inscrições, a próxima atualização do Concurso Unificado será a divulgação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas.

O concurseiro experiente sabe que não pode deixar de lado a preparação para provas de português. No CNU, não é diferente!

CNU 2025: Inscrições não serão reabertas

Apesar dos relatos de instabilidade no sistema de inscrições, o prazo para realizar o processo não será reaberto. O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) confirmou a informação nesta segunda-feira (21/7).

O MGI informou que o CNU 2 recebeu, no último domingo (20/7), 180 mil inscrições, sendo 20 mil nos últimos 15 minutos do dia, e descartou a possibilidade de reabertura das inscrições.

Vale destacar que para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 até as 23h59 deste 21 de julho.

O CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação. O salário inicial é de até R$ 17.726,42.

Os blocos temáticos do CNU 2025 foram oficialmente revelados! Com a novidade, os concurseiros já podem direcionar seus estudos à sua vaga de preferência.

Panorama do CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro e terão a seguinte estrutura:

Provas de nível superior

90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)

Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio

68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)

Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)

Já as provas discursivas, que serão realizadas no dia 7 de dezembro, serão aplicadas da seguinte forma:

Nível superior

2 questões discursivas

Das 13h às 16h

Nível médio

1 redação dissertativa-argumentativa

Das 13h às 15h

Resumo

Banca: FGV

FGV Vagas: 3.652

3.652 Cargos: diversos

diversos Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Salários iniciais: até R$ 17.726,42

até R$ 17.726,42 Inscrições: 2/7 até 20/7

2/7 até 20/7 Taxa de inscrição: R$ 70,00

R$ 70,00 Provas: Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12 Edital



Fonte: Direção Concursos

