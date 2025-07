CNU 2025 tem vagas para todas as regiões do Brasil; Confira todos os detalhes aqui

A edição 2025 do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) vai abrir 3.625 vagas em todas as regiões do Brasil! As oportunidades são para carreiras em todos os níveis de formação.

A publicação do edital do CNU 2025 pode ocorrer ainda hoje (30 de junho), em edição extra do Diário Oficial da União, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

As inscrições estarão abertas a partir de quarta-feira (2 de julho). O MGI adianta que os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00, sem distinção entre níveis médio e superior.

Navegue pelo Índice

Datas importantes

Solicitação da isenção da taxa de inscrição : 2 a 8 de julho de 2025

: 2 a 8 de julho de 2025 Prova objetiva : 5 de outubro de 2025, das 13h às 18h

: 5 de outubro de 2025, das 13h às 18h Convocação para prova discursiva : 12 de novembro de 2025

: 12 de novembro de 2025 Convocação – confirmação de cotas e PcD : 12 de novembro de 2025

: 12 de novembro de 2025 Envio de títulos : 13 a 19 de novembro de 2025

: 13 a 19 de novembro de 2025 Procedimentos de confirmação de cotas : 8 a 17 de dezembro de 2025

: 8 a 17 de dezembro de 2025 Prova discursiva para habilitados na 1ª fase : 7 de dezembro de 2025

: 7 de dezembro de 2025 Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

Vagas por região

Ainda não foram detalhadas as vagas por estado ou região no texto fornecido, mas o concurso abrangirá todo o Brasil. Fique atento aos próximos comunicados e ao edital completo para mais informações sobre a distribuição das oportunidades.

Resumo

Banca : a ser definida (FGV em informações anteriores)

: a ser definida (FGV em informações anteriores) Vagas : 3.625

: 3.625 Cargos : diversos

: diversos Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Inscrições : 2 a 20 de julho de 2025

: 2 a 20 de julho de 2025 Taxa de inscrição : R$ 70,00

: R$ 70,00 Provas: 5 de outubro de 2025 (objetiva) e 7 de dezembro de 2025 (discursiva)

Fonte: [Por favor, insira o nome do site aqui] Redigido por ContilNet.