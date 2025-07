CNU dos Professores: 1.508 municípios e 22 estados aderem ao certame

Um total de 1.508 municípios e 22 unidades da federação participarão da Prova Nacional Docente (PND), conhecida como Concurso Nacional Unificado (CNU) dos Professores. Este certame anual abre oportunidades para atuação na rede pública de ensino.

As redes estaduais e municipais de educação devem detalhar ao Ministério da Educação (MEC) a regulamentação para o uso dos resultados da prova, com o registro dos editais, até quinta-feira, 10 de julho de 2025.

Inscrições e datas importantes

As inscrições para o CNU dos Professores abrem na próxima segunda-feira, 14 de julho de 2025, e seguem até 25 de julho de 2025. O processo é feito pelo site oficial do PND. A taxa de inscrição é de R$ 85,00, com pagamento até 31 de julho de 2025.

Confira as datas importantes:

Isenção da taxa de inscrição : 30 de junho a 4 de julho de 2025.

: 30 de junho a 4 de julho de 2025. Inscrição : 14 a 25 de julho de 2025.

: 14 a 25 de julho de 2025. Pagamento da taxa de inscrição : 14 a 31 de julho de 2025.

: 14 a 31 de julho de 2025. Aplicação da PND : 26 de outubro de 2025.

: 26 de outubro de 2025. Divulgação das versões preliminares do gabarito : 28 de outubro de 2025.

: 28 de outubro de 2025. Divulgação final do gabarito : 11 de novembro de 2025.

: 11 de novembro de 2025. Divulgação da correção preliminar da questão discursiva : 25 de novembro de 2025.

: 25 de novembro de 2025. Divulgação do resultado final da PND: 10 de dezembro de 2025.

Áreas de conhecimento e estrutura das provas

As provas serão aplicadas para 17 licenciaturas diferentes, cobrindo as quatro grandes áreas de conhecimento:

Biologia

Ciências Sociais

Computação

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras (Português)

Letras (Português e Espanhol)

Letras (Inglês)

Matemática

Pedagogia

Química

Entre outras.

A PND será composta por:

Prova teórica : Avalia desempenho em conteúdos programáticos, habilidades e competências gerais.

: Avalia desempenho em conteúdos programáticos, habilidades e competências gerais. Questionários: Para participantes do Enade das Licenciaturas 2025, contextual e de percepção da prova.

A prova terá duração total de 5 horas e 30 minutos, dividida em:

Formação Geral Docente : 30 questões de múltipla escolha e 1 questão discursiva.

: 30 questões de múltipla escolha e 1 questão discursiva. Componente Específico: 50 questões de múltipla escolha.

O participante deverá indicar a área específica de avaliação no ato da inscrição. A prova será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal, em municípios divulgados no Sistema PND e no Portal do Inep.

Horário de aplicação (horário de Brasília-DF):

Abertura dos portões : 12h

: 12h Fechamento dos portões : 13h

: 13h Início da prova : 13h30

: 13h30 Término da prova: 19h

Todas as informações detalhadas podem ser conferidas no edital.

