Cobra surucucu é encontrada dentro de motor de carro em oficina de Cruzeiro do Sul

Um fato inusitado surpreendeu moradores de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na manhã desta terça-feira (8). Uma cobra da espécie surucucu, considerada uma das mais perigosas da região amazônica, foi encontrada dentro do motor de um carro em uma oficina mecânica da cidade.

O mecânico Deniz, responsável pelo atendimento no momento, levou um grande susto ao abrir a parte inferior do veículo e se deparar com o animal enrolado entre as peças do motor. A cena foi registrada em vídeo por uma das pessoas que estava no local e rapidamente viralizou nas redes sociais.

“Tava passando mal aqui, mas já melhorou. Tava branco, amarelo”, brincou o autor do vídeo, aliviado após o susto.

Apesar da tensão, ninguém se feriu. A cobra foi retirada com segurança, e o mecânico passa bem. O caso chamou atenção pela raridade da situação e pelo risco envolvido, já que a surucucu é uma serpente venenosa de grande porte, comum em áreas de floresta.

A ocorrência serve de alerta para quem trafega ou estaciona veículos em áreas próximas a matas, especialmente durante o período de calor, quando animais silvestres procuram locais frescos para se abrigar.

Veja o vídeo: