Coldplay: flagra em show faz subir buscas por “traição” em site adulto

O casal supostamente flagrado traindo em um show recente do Coldplay está inspirando muitas pessoas em seu tempo livre… porque o interesse em pornografia sobre “traição” está crescendo, segundo o site erótico Pornhub.

Isso porque o agora ex-CEO da Astronomer, Andy Byron, foi flagrado junto com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot, na “kiss cam” no show da banda britânica Coldplay, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

Impulsionados pelo flagra, uma pesquisa feito pelo site adulto Pornhub e divulgada pela TMZ, registrou o aumento nas buscas por “caso no escritório”, que aumentaram 18%, enquanto o interesse por “sexo no escritório” aumentou 21% nas 24 horas seguintes à divulgação da notícia.

Além disso, as buscas com as palavras “pego traindo” aumentaram 22%, enquanto “marido infiel” aumentaram 29%. Também houve o aumento de 31% no termo “casal infiel”.

O que aconteceu?

Uma cena capturada durante o show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, virou assunto nas redes sociais e levantou suspeitas de traição envolvendo um alto executivo do setor de tecnologia. O registro aconteceu durante a tradicional kiss cam, momento em que o telão destaca casais na plateia.

Ao focar em dois espectadores sentados juntos, o público mal sabia que estava prestes a assistir a uma reação desconcertante. O homem, identificado como Andy Byron, CEO da empresa bilionária Astronomer, apareceu abraçado com Kristin Cabot, diretora de RH da companhia.

Quando se veem na tela gigante do estádio, os dois entram em pânico: ele se abaixa rapidamente para tentar sair de cena, enquanto ela esconde o rosto com as mãos, visivelmente desconfortável.

CEO é flagrado em suposta traição durante show do Coldplay

Chris Martin, vocalista da banda, sem entender o motivo da reação, soltou uma piada no microfone: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, arrancando risos da plateia.

O vídeo foi compartilhado por diversos perfis no TikTok e na plataforma X, onde já soma mais de 1,2 milhão de visualizações. Internautas especulam que o momento revela uma possível infidelidade por parte de Byron, que é casado e tem dois filhos.

Na sexta-feira (18/7), a anunciou o afastamento do CEO e de Kristin Cabot, além de uma investigação interna.