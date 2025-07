Coluna da Kelly Kley: arraial no Swiss Park, candidatas a rainha do rodeio da Expoacre e mais

Arraial no Swiss Park reúne moradores em noite de festa e alegria

No sábado, dia 4 de julho, o Condomínio Swiss Park promoveu seu segundo Arraial, reunindo moradores e convidados em uma animada celebração que contou com a presença de aproximadamente 440 pessoas.

A festa teve música ao vivo, diversas brincadeiras para crianças e adultos, além de comidas típicas que encantaram os participantes. O clima foi de pura alegria e confraternização, reforçando o espírito de comunidade entre os presentes.

O sucesso do evento consolida o Arraial do Swiss Park como uma tradição no calendário do condomínio.

Feijó se prepara para o tradicional Festival do Açaí e Festival de Praia

De 14 a 17 de agosto, o município de Feijó será palco de um dos eventos mais aguardados do estado: o Festival do Açaí e o Festival de Praia. Realizados simultaneamente, os festivais prometem atrair milhares de visitantes de diversas regiões e estados, movimentando a economia local e proporcionando lazer para toda a família.

Este ano, o evento contará com uma exposição de empresas locais, promovida em parceria com o Sebrae, a Secretaria de Indústria e o Governo do Estado, onde empreendedores poderão apresentar seus produtos e fortalecer a rede de negócios da região.

A programação inclui barracas com comidas típicas, artesanato local, uma ampla praça de alimentação e, claro, muito açaí o grande protagonista da festa. Um dos momentos mais esperados é o tradicional desfile para a escolha da Garota Açaí, que sempre reúne grande público.

O evento contará ainda com dois camarotes e shows musicais de grande porte. Entre as atrações confirmadas estão artistas de renome nacional como Natanzinho, Banda Magníficos, Dilsinho e Lucas Lucco, além de músicos regionais e locais que garantirão a animação durante todos os dias de festa.

Acima de tudo, o Festival do Açaí e de Praia é um momento de celebração, encontro de famílias e valorização da cultura local. Uma oportunidade única para moradores e visitantes viverem a hospitalidade e a alegria do povo feijoense.

CT ADG Pitibull comemora 12 anos com grande evento em Rio Branco

Na última segunda-feira, 7 de julho, o empresário Adgeferson Diniz celebrou os 12 anos de fundação do CT ADG Pitibull com um evento especial em Rio Branco. A comemoração reuniu alunos, amigos e familiar repleta de atividades e muita energia positiva.

A programação contou com diversos aulões de artes marciais, música ao vivo, degustações de pré-treinos e energéticos, além de uma deliciosa variedade de bolos e salgados para todos os convidados.

O evento foi um verdadeiro sucesso e reforçou o papel do CT ADG Pitibull como referência na promoção da saúde, disciplina e qualidade de vida através das artes marciais. Parabéns ao CT e que venham muitos outros anos de conquistas!

Beleza, tradição e glamour marcam o início da Expoacre com o Concurso Rainha do Rodeio

A abertura da programação da Expoacre 2025, a maior feira de agronegócios do Estado, já começa com muito charme e tradição. Em sua 26ª edição, o concurso Rainha do Rodeio promete mais uma vez encantar o público e valorizar a beleza e a representatividade da mulher acreana.

Realizado pela Associação dos Colunistas do Acre (Acos) em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), o certame é considerado o maior concurso de beleza do Acre e contou, este ano, com 85 inscritas em sua fase inicial, que teve início no dia 19 de maio e seguiu até 19 de junho.

A pré-seletiva aconteceu no dia 3 de julho, em uma noite de elegância no Theatro Hélio Melo, onde um júri especial formado pelos colunistas sociais Roberta Lima, Gigi Hanan e Moisés Alencastro, pela atual Rainha do Rodeio, Hillary Katrine, e pela representante da Sete, Raquel Frota, teve a difícil missão de selecionar as 10 finalistas da capital.

O resultado oficial foi divulgado no dia 4 de julho, através do perfil oficial do concurso no Instagram, @rainhadorodeioexpoacre, já movimentando os bastidores do evento.

No próximo dia 16 de julho, no Memorial dos Autonomistas, acontece a apresentação oficial das candidatas à imprensa, autoridades e convidados. As finalistas da capital se juntarão às representantes dos municípios, totalizando 14 candidatas que irão disputar a tão cobiçada faixa de Rainha do Rodeio 2025.

Este ano, o concurso vem com um novo formato, que promete inovação e muita interação com o público uma proposta moderna que reforça o protagonismo feminino em um dos eventos mais esperados do ano no estado.

Homenagem com Amor e Gratidão

A Donn Barbearia promoveu um emocionante encontro entre familiares, amigos e colaboradores para prestar uma homenagem póstuma ao empresário Rodrigo Pires, falecido há seis meses em um trágico acidente de carro. Em reconhecimento à sua dedicação, visão empreendedora e contribuição fundamental para o crescimento da marca, um quadro com sua imagem foi instalado em um local de destaque na barbearia. A homenagem simboliza o eterno agradecimento da equipe Donn e assegura que o legado de Rodrigo permanecerá vivo na história e no coração de todos que fizeram parte dessa trajetória.

Beleza em alta na Estetic Face

Referência em tratamentos estéticos, a Estetic Face oferece os melhores procedimentos com uma equipe altamente qualificada, garantindo segurança, bem-estar e resultados surpreendentes. Este mês, a clínica está com promoções imperdíveis! Um dos destaques é o Bioestimulador Radiesse, que de R$ 2.199,00 está por apenas 10x de R$ 179,00.

É o momento perfeito para realçar sua beleza com quem entende do assunto!

Agendamento: 68 99600-2514

Celebrando a Vida

Quem mudou de idade no último domingo, 6 de julho, foi a empresária Claudia Porto. A data foi celebrada em grande estilo, com uma reunião intimista em sua maison, cercada de amigos e familiares. A coluna envia votos renovados de felicidades a essa mulher inspiradora e cheia de luz. Parabéns, Claudia!

Vem aí a 12ª EXPOBOCA

De 10 a 13 de julho, Boca do Acre será palco da 12ª Exposição Agropecuária de Boca do Acre – EXPOBOCA.

A programação está imperdível e promete agitar o público com grandes atrações nacionais:

Quinta-feira (10/07): Gerson Rufino (Show Gospel) e Biguinho Sensação

Sexta-feira (11/07): Marília Tavares

Sábado (12/07): Wanderley Andrade

Domingo (13/07): João Neto & Frederico

Além dos shows, o público poderá aproveitar rodeios emocionantes, leilões, exposições agropecuárias, apresentações locais e muito mais.

Prepare-se para quatro dias de muita festa, tradição e entretenimento!

Glamour

A pequena Valentina Lessa brilhou com alegria e desenvoltura no comercial do Arraial Cultural, realizado no mês passado. Um charme à parte que conquistou todos que assistiram!