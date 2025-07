com-33-mil-novas-empresas,-ma-bate-recorde-e-lidera-no-nordeste

O setor de serviços puxou o crescimento da abertura de empresas no Maranhão no primeiro semestre de 2025, com 16.014 novos registros e alta de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Áreas de beleza, saúde, logística, educação, alimentação e tecnologia lideraram a movimentação. O setor, que representa mais de 70% do PIB estadual, tem se mostrado cada vez mais diversificado e conectado às novas demandas do mercado.

No total, foram 33.751 novos negócios formalizados entre janeiro e junho, o maior número já registrado no estado para esse período, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Maranhão (Jucema). O resultado representa um crescimento de 20,4% frente a 2024 e reflete o vigor do ecossistema empreendedor local.

Micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis por esse avanço, concentrando mais de 91% dos registros.

Embora o comércio ainda ocupe posição de destaque, alguns setores, como construção civil, indústria e agropecuária, passaram a apresentar taxas mais aceleradas de expansão. As cidades de São Luís, Imperatriz, São José de Ribamar, Timon e Balsas lideraram em volume de novas empresas.

Segundo o governador Carlos Brandão, o desempenho do estado é reflexo de políticas públicas consistentes e voltadas para o desenvolvimento regional.

“Estamos construindo um Maranhão mais dinâmico e atrativo para quem quer investir e gerar oportunidades reais de trabalho e renda.” Carlos Brandão, Governador do Maranhão

O presidente da Jucema, Sérgio Sombra, atribui o desempenho positivo à digitalização dos processos e à melhoria no ambiente regulatório. Ele destaca o papel de programas estaduais, como o Maranhão Digital e iniciativas de desburocratização, para fortalecer o ecossistema empreendedor.

“Alcançar mais esse recorde é um reflexo direto de um ambiente de negócios mais moderno, simplificado e digital. E converge com a posição de destaque que o Maranhão passou a ocupar no cenário nacional. De acordo com divulgação recente do Centro de Liderança Pública (CLP), o estado lidera no Nordeste e alcançou a 4ª colocação entre as unidades da Federação com maior taxa de crescimento econômico. Isso demonstra que o Maranhão Digital e o aumento na abertura de empresas estão diretamente ligados a um cenário econômico mais sólido, impulsionado por políticas públicas consistentes de incentivo ao empreendedorismo”, destacou.

A expectativa do governo é encerrar 2025 com novo recorde de aberturas, consolidando a trajetória de crescimento.

Sem dúvida, os investimentos em simplificação e modernização do ambiente de negócios garantem a aceleração do desenvolvimento econômico do estado.

