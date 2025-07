Com 400 vagas, Ifac propõe oferta de cursos EaD aos 22 municípios acreanos; entenda

O Instituto Federal do Acre (Ifac) promoveu na semana passada uma reunião de alinhamento na Reitoria, em Rio Branco, com representantes das Secretarias Municipais de Educação dos 22 municípios acreanos. O evento, realizado de forma on-line, teve como propósito discutir a oferta dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Educação a Distância (EaD) do Programa Formar para Incluir.

O encontro contou com a participação de técnicos administrativos, docentes e coordenadores de diversos campi do Ifac, reafirmando o compromisso da instituição em expandir a educação profissional e oferecer mais oportunidades formativas. Durante a reunião, foram abordados temas como a distribuição de 400 vagas entre os municípios para os cursos de Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos, cada um com uma carga horária de 180 horas na modalidade EaD.

O coordenador geral do Programa Formar para Incluir, Mário Sérgio Pedroza Lobão, destacou a importância do encontro: “Apresentamos os principais aspectos da oferta e reforçamos o papel do programa na qualificação profissional, prioritariamente para servidores municipais e estaduais. Caso haja vagas remanescentes, a comunidade em geral também será contemplada”.

A assessora técnica da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Silvia Melo de Sampaio, celebrou a iniciativa, ressaltando a relevância dos cursos: “Conhecemos o Programa Formar para Incluir, que vai oferecer cursos importantes para aprimorar a qualificação profissional de servidores públicos e da população local. Essa ação é crucial para fomentar o profissionalismo na região”.

Edeclan Damasceno Silva, coordenador local de curso, também enfatizou a relevância da capacitação oferecida: “Esses cursos FIC são essenciais para a inserção profissional, especialmente dos servidores, por sua formação prática e de curta duração. A reunião foi produtiva e agradecemos à deputada Meire Serafim pelo apoio decisivo à expansão da EaD do Ifac em todo o Estado”.

A reunião ainda discutiu a infraestrutura tecnológica necessária para suportar os estudantes e a indicação de responsáveis locais que possam prestar apoio. A região do Purus será a primeira a receber os cursos, em virtude da emenda parlamentar destinada pela deputada federal Meire Serafim, que promete impulsionar significativamente a educação no estado.