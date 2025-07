Com 64% do território afetado, Acre tem maior área com seca da região Norte

Apesar de registrar o maior percentual de área com seca entre os estados da região Norte em junho, o Acre manteve estável a severidade do fenômeno climático, com 20% do seu território sob condição de seca moderada. Os dados são da atualização mais recente do Monitor de Secas, que acompanha mensalmente a evolução da estiagem no Brasil.

Entre maio e junho, o estado não apresentou avanço nem recuo significativo na área afetada, permanecendo com cerca de 64% do território sob influência da seca, uma das maiores proporções já registradas nos últimos meses para o estado. Mesmo assim, a severidade não se agravou, diferentemente do que ocorreu em outras partes do país.

No cenário nacional, o mês de junho apresentou sinais de alívio. O Brasil registrou a menor área com seca desde dezembro de 2023, cobrindo 44% do território nacional. A condição também foi a mais branda desde o início do monitoramento completo, ainda em dezembro.

O fenômeno da seca se abrandou em todas as regiões geográficas do país nesse período. A severidade da seca também ficou estável em outras quatro unidades da federação: Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia e Roraima.

Por outro lado, o Maranhão foi o único estado que registrou aumento na área com seca em junho. Já 12 estados apresentaram redução, incluindo o Amazonas e Rondônia, vizinhos do Acre. Em contrapartida, o Amapá permaneceu sem registros de seca e o Mato Grosso se livrou completamente do fenômeno dado ao volume de chuvas acima da média.