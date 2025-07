com-a-chegada-de-bernardo,-dani-calabresa-fala-sobre-planos-de-ter-outro-filho

A humorista, que realizou o sonho da maternidade ao lado do marido Richard Neuman após anos de tentativas, revelou se pretende aumentar a família ainda mais

Na noite da última sexta-feira (18/7), a apresentadora Dani Calabresa compartilhou com os seguidores como têm sido os primeiros dias ao lado do filho recém-nascido, Bernardo. O bebê, fruto do relacionamento com o publicitário Richard Neuman, nasceu no último dia 8 de julho, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo.

Durante uma interação nos Stories do Instagram, um seguidor perguntou: “Como você está, Dani querida? Maridão disse que você está brilhando como mãe.” A humorista agradeceu o carinho e respondeu com entusiasmo: “Mas eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz. Até vou soltar um: ‘Olha’… Ai, gente, tá tão gostoso! Mas, é sério, está muito gostoso. É gostoso com perrengue! É muito sono, é muito cansaço, é muita dor no bico… Meu Deus do céu! Mas é a coisa mais gostosa do mundo. A conexão com ele, é tudo muito. É tudo muito, de verdade”, contou.

Veja as fotos Dani Calabresa e marido, Richard NeumanReprodução: Instagram @danicalabresa Dani Calabresa, Richard Neuman e BernardoFotos: material exclusivo do Portal LeoDias Dani Calabresa compartilha registros do momento final da gravidez ao lado do maridoReprodução/Instagram Dani CalabresaFotos: material exclusivo do Portal LeoDias Dani Calabresa e Richard NeumanFotos: material exclusivo do Portal LeoDias Lembrancinha de Bernardo, filho de Dani Calabresa com Richard NeumanFotos: material exclusivo do Portal LeoDias Dani Calabresa e Richard NeumanFotos: material exclusivo do Portal LeoDias

Animada com a nova fase, Dani Calabresa revelou que já pensa em ampliar a família: “Eu já saí com essas frases assim: ‘Não imaginava, mas nasci para ser mãe. Eu quero outro. Eu não quero que ele cresça. Eu não quero que passe rápido’. Eu estou amando tudo. Gente, é tão apaixonante… Eu vejo ele de duas em duas horas para mamar, e eu já fico com saudade. O cheirinho dele… é o cheirinho mais gostoso do mundo. O mais gostoso que eu já senti na minha vida”.

Bernardo nasceu por meio de cesárea e o casal optou por anunciar o nascimento apenas alguns dias depois: “Nosso bebê Bernardo chegou em 08 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora está aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR. Melhor sensação do mundo!!!! Obrigada, meu Deus!”, escreveu a artista nas redes sociais.

A chegada de Bernardo marcou o desfecho feliz de uma longa e delicada jornada enfrentada por Dani Calabresa e seu marido, Richard Neuman, na busca pela realização do sonho de serem pais. Em 2021, o casal recorreu à fertilização in vitro, mas o tratamento não teve o resultado esperado. No ano seguinte, a apresentadora engravidou naturalmente, mas sofreu um aborto espontâneo com nove semanas de gestação.