Com a filha, Eduardo diz que “prefere morrer no exílio” a ser preso

Em live divulgada neste domingo (20/7), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a dizer que vai “enfrentar o sistema” e que “não recuará” de sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos. Disse ainda que não renunciará ao seu mandato como parlamentar no Brasil e voltou a se referir a seu período nos EUA como “exílio”.

A licença de Eduardo Bolsonaro do mandato de deputado federal se encerra neste domingo (20/7), depois de quatro meses fora. Ele o pai, Jair Bolsonaro (PL) já deram declarações de que o parlamentar seguirá nos Estados Unidos.

Um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) investiga ações de Eduardo nos Estados Unidos e ainda teve, por meio de petição, a imposição de medidas cautelares ao pai dele, como o uso de tornozeleira. Entre as alegações para a decisão, o ministro Alexandre de Moraes considerou o risco de fuga do ex-presidente em ação sobre trama golpista além de coação, obstrução e atentado à soberania do Brasil.

Durante a live, a filha de Eduardo Bolsonaro, de 4 anos, interage com o pai. Ela brinca com as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos.

Em meio às falas de Eduardo, ele chama a filha e pergunta: “O papai é quê?”. E ela responde: “Animal”. Ele ri e pergunta de novo: “O papai é o quê?”. A menina responde: “Herói”.

Depois, eles cantam uma música: “O papai é o herói. É o melhor Papai. É o melhor de todos que eu já vi”, diz a filha de Eduardo.