Com agenda intensa no interior, Coronel Ulysses assegura obras que levam dignidade ao povo do Jordão

Em mais uma agenda no interior do estado, o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) esteve nesta segunda-feira, 30, no município do Jordão, acompanhado do prefeito Naldo Ribeiro, do presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo, e do vereador James.

A visita contou também com a presença das principais autoridades da segurança pública do estado: o titular da SEJUSP, coronel Américo Gaia, a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos.

Durante o encontro, Coronel Ulysses anunciou R$ 3,2 milhões em investimentos que já estão garantidos para o município, fruto de sua atuação direta em Brasília. Os recursos serão destinados a obras estratégicas e de alto impacto social para a população:

✅ Construção do novo quartel da Polícia Militar

✅ Construção de Ocas em comunidades indígenas

✅ Investimentos na saúde, por meio do Programa de Atenção Primária (PAP)

“São obras que garantem dignidade, segurança e atendimento básico à nossa gente. O povo do Jordão pode contar comigo sempre. Cada centavo dessas emendas foi pensado para melhorar a vida de quem vive longe dos grandes centros, mas merece respeito e atenção do poder público”, afirmou o parlamentar.

A agenda reforça o compromisso do deputado com os municípios de difícil acesso e fortalece sua atuação como representante que leva estrutura, investimentos e presença institucional a todas as regiões do Acre.