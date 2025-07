Com ajuda de helicóptero, corpo de homem assassinado é retirado de área de difícil acesso no Acre

A Polícia Civil do Acre realizou no último domingo (20) a retirada do corpo de Francisco Fernando Lima Costa, encontrado em uma área de difícil acesso em Marechal Thaumaturgo. A operação contou com o apoio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), sob comando do coronel Albuquerque.

Francisco foi vítima de homicídio, e o principal suspeito é um homem conhecido como “Tiriça”, que já havia sido preso na semana anterior no município de Porto Walter. A ação de remoção contou com a presença do delegado titular de Marechal Thaumaturgo, Dr. Marcílio Laurentino, e sua equipe de investigadores.

A perícia foi feita pela equipe da Criminalística de Cruzeiro do Sul. De acordo com o delegado, o corpo já estava em estado avançado de decomposição, o que impossibilitou o reconhecimento imediato por parte da família. Porém, após a análise de um vídeo relacionado ao caso, os familiares confirmaram que se tratava de Francisco Fernando.

O corpo foi entregue aos parentes para os procedimentos de sepultamento. As investigações continuam, e a polícia agora trabalha para descobrir se há outros envolvidos no crime, além de entender as motivações do assassinato.

“Já conseguimos identificar e prender o principal autor. Agora seguimos apurando se houve participação de mais pessoas e quais foram os motivos por trás do crime”, declarou o delegado Marcílio Laurentino.