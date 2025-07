Com apoio do Estado e de emendas do deputado Manoel Moraes, Conselho Estadual de Turismo intensifica ações nos municípios

O Conselho Estadual de Turismo do Acre iniciou, na última semana, uma agenda estratégica de visitas aos municípios com o objetivo de fortalecer a política pública de turismo regional. A ação visa a criação de Conselhos Municipais de Turismo nas cidades onde ainda não existem, além de apoiar a estruturação e regularização dos conselhos já existentes, de modo a garantir a integração dos municípios ao Mapa do Turismo Brasileiro.

A iniciativa, liderada pelo presidente do Conselho Estadual de Turismo, Thiago Higino, também busca orientar os municípios quanto à documentação exigida pelo Ministério do Turismo, bem como articular a inserção nas Instâncias de Governança Regionais (IGRs), que serão implementadas no estado. A participação no Mapa do Turismo e nas IGRs possibilita o acesso a recursos federais, além de promover de forma mais estratégica os destinos turísticos integrados.

“É fundamental que os municípios estejam organizados para integrar o Mapa e fazer parte de uma instância regional. Isso abre portas para captação de recursos e fomenta o turismo de forma sustentável e conectada”, destacou Thiago Higino.

Na última semana, os trabalhos do Conselho se concentraram na região do Juruá, com visitas a municípios como Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. A proposta é desenvolver rotas integradas, que estimulem o turista a visitar diversos destinos em uma única viagem, como a Serra do Divisor, Rio Crôa e outros atrativos naturais e culturais da região.

Na próxima etapa, a equipe do Conselho dará início às visitas nas regionais do Alto Acre e Baixo Acre, ampliando o diálogo com as gestões municipais e atores do setor turístico local.

A iniciativa é fruto de uma articulação entre o Conselho Estadual de Turismo e a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo. O presidente Thiago Higino agradeceu ao secretário Marcelo Messias pelo apoio institucional e pela parceria constante na execução das ações estratégicas.

O presidente do Conselho também fez um agradecimento especial ao deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Manoel Moraes, que destinou emendas parlamentares nos anos de 2024 e 2025 para viabilizar as ações em campo. “É graças a esse apoio decisivo do deputado Manoel Moraes que conseguimos chegar aos municípios e executar esse trabalho de fortalecimento da governança turística regional”, afirmou Higino.

As visitas integram uma agenda mais ampla de valorização do turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social no Acre.

Por: Atila Ferreira