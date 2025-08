Com apoio do Sebrae, agricultura familiar celebra sucesso das vendas na Expoacre 2025

A 50ª edição da Expoacre tem sido palco não apenas para grandes shows e negócios urbanos, mas também para valorizar o trabalho de quem movimenta a economia rural do estado. Um dos exemplos é o produtor Wilson Oliveira, de Cruzeiro do Sul, que veio à capital representar a agricultura familiar do Vale do Juruá e comemorou o sucesso de vendas na feira.

Entre os produtos trazidos, estavam a tradicional farinha de mandioca, goma, derivados da cana e mais de 350 cachos de banana, quase todas já esgotadas antes do fim da semana.

“O carro forte nosso é a farinha, que já é conhecida como a melhor do Brasil. Mas também trouxemos goma, que já acabou, e banana, que está quase no fim. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo”, relatou o produtor com entusiasmo.

Wilson representa uma comunidade com 129 famílias, sendo 72 produtores ativos, e destaca que a feira é uma oportunidade valiosa de renda e visibilidade para o trabalho realizado no interior.

Para ele, a presença dos produtores na Expoacre só é possível graças à união de esforços com instituições parceiras, com destaque para o Sebrae.

“Sem essa parceria, é como entrar em uma canoa sem remo. O Sebrae, junto com o Governo do Estado, a prefeitura, o Senar e outras instituições, faz com que a gente consiga chegar até aqui. É isso que mostra a importância do produtor rural”, afirmou.

Wilson aproveitou para convidar o público a visitar o estande de Cruzeiro do Sul na Expoacre e também participar do Festival da Farinha, que será realizado em breve no município, também com o apoio do Sebrae.

“É gratificante representar minha cidade. Quem vier aqui vai levar um pedacinho do nosso trabalho e da nossa cultura para casa”, concluiu.