Com aposta simples, morador de Goiânia fatura R$ 50,7 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta feita em Goiânia (GO) acertou os seis números do concurso 2.882 da Mega-Sena e vai levar sozinha o prêmio de R$ 50.722.168,24. O sorteio aconteceu na noite desta terça-feira (1º), em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 11 – 15 – 19 – 23 – 49 – 51.

Para quem fez a quina (cinco acertos), houve 97 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 33.594,47. Já a quadra (quatro acertos) saiu para 5.365 jogos, com prêmio individual de R$ 867,70.

O próximo concurso será realizado na quinta-feira (3) e vai pagar um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, além dos canais digitais como o site oficial ou o aplicativo para celulares.

Cada aposta simples, com seis números, custa R$ 5. É possível aumentar as chances escolhendo mais dezenas ou participando de bolões. O sistema também oferece opções como a Surpresinha, em que os números são escolhidos aleatoriamente, e a Teimosinha, para concorrer com o mesmo jogo por mais de um sorteio.

