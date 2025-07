Com ascensão na Sauber, Gabriel Bortoleto chega motivado no GP da Bélgica na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto está pronto para mais um desafio na Fórmula 1. Em ascensão na Sauber, o brasileiro demonstrou entusiasmo com a chegada do Grande Prêmio da Bélgica, que acontece neste fim de semana em Spa-Francorchamps. A prova marcará sua estreia no circuito como piloto da principal categoria.

“Sempre gostei de correr em Spa durante minha carreira de base, então estou realmente ansioso para experimentar isso em um carro de Fórmula 1 pela primeira vez”, declarou piloto.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 Reprodução/x: @stakef1team_ks Gabriel Bortoleto Reprodução/x: @stakef1team_ks Gabriel Bortoleto Reprodução/x: @stakef1team_ks Gabriel Bortoleto Reprodução/x: @stakef1team_ks Voltar

Próximo

Bortoleto também comentou como aproveitou a pausa desde o GP da Grã-Bretanha para se preparar física e mentalmente. “Nas últimas duas semanas longe das pistas, aproveitei ao máximo a pausa — tirando um tempo para descansar durante uma temporada europeia agitada, além de treinar e me preparar para as próximas corridas no simulador”, completou.

Desafio do fim de semana

Com a etapa da Bélgica sendo disputada no formato sprint, o desafio será ainda maior para o piloto e sua equipe. Bortoleto destacou a importância de estar no nível máximo de concentração para todas as sessões, especialmente pela presença da corrida curta.

Ele reforçou que está focado em seguir seu processo de adaptação na categoria.

“Quero continuar aprendendo e farei minha parte para ajudar a Sauber a terminar bem a etapa”, afirmou.

Situação no campeonato

Gabriel Bortoleto ocupa atualmente a 19ª colocação no Campeonato Mundial de Pilotos, com quatro pontos conquistados. O desempenho de destaque ocorreu no GP da Áustria, quando encerrou um jejum de sete anos sem pontuação de um brasileiro na Fórmula 1, o último havia sido Felipe Massa, em 2017.

Programação do GP da Bélgica

A etapa belga será disputada no formato sprint, o que altera a tradicional estrutura do fim de semana.

26/7 – Sábado

Corrida Sprint: 7h

Classificação (GP principal): 11h

27/7 – Domingo

Corrida principal: 10h