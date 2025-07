Com atuação de Ulysses, Segurança Publica de Santa Rosa avança com novo quartel e efetivo

Na manhã desta segunda-feira (30), o deputado federal Coronel Ulysses esteve no município de Santa Rosa do Purus para uma importante agenda na Câmara Municipal, voltada à segurança pública da população local.

A reunião foi conduzida com representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), autoridades civis e lideranças políticas do município, e teve como foco o reforço do efetivo policial, ações para conter o avanço do tráfico de drogas e os furtos que vêm preocupando a comunidade.

Durante o encontro, o deputado destacou a urgência em fortalecer a presença do Estado em regiões de difícil acesso como Santa Rosa e reforçou que a segurança dos acreanos será sempre uma prioridade do seu mandato.

“Segurança pública se faz com presença, estrutura e respeito pela população. Santa Rosa precisa de resposta do Estado e estamos aqui para garantir isso com ações concretas, não apenas discurso”, afirmou Coronel Ulysses durante a reunião.

Como parte desse compromisso, o parlamentar destinou R$ 2,2 milhões em emenda para a construção do quartel da Polícia Militar no município, um passo fundamental para melhorar a estrutura das forças de segurança e garantir mais proteção para quem vive na região de fronteira.

A agenda contou com a presença do titular da SEJUSP, coronel Américo Gaia, da comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, além do presidente da Câmara Municipal, Auricélio Lima, vereadores, secretários municipais e o vice-prefeito, Valdir Kaxinawá.

Ao final da reunião, o deputado Coronel Ulysses reafirmou que não medirá esforços para levar mais recursos, equipamentos e dignidade às forças de segurança no interior do estado, especialmente em áreas historicamente esquecidas pelo poder público.

“Estamos aqui porque acreditamos no Acre que trabalha, que respeita o cidadão de bem e que não se curva para o crime. Essa é a nossa luta”, finalizou o parlamentar.