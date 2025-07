Com bolo temático e DJs, cachorro Bile comemora 3 anos com festa animada em Cruzeiro do Sul

O bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, foi palco de uma celebração inusitada e animada no sábado (12). O cachorro Bile, mascote querido da comunidade, completou 3 anos e ganhou uma festa de aniversário com direito a bolo temático, apresentações musicais e pista de dança.

O evento aconteceu no Carlinhos Bar e reuniu dezenas de convidados, entre amigos, músicos e familiares do dono do animal, Carlos Augusto. A programação começou no fim da tarde, com churrasco liberado para músicos e convidados, em um ambiente familiar e acolhedor.

O ponto alto da comemoração foi o momento dos parabéns, marcado por um bolo personalizado e o tradicional “Parabéns pra você”, entoado com entusiasmo pelos presentes.

A festa seguiu noite adentro com shows ao vivo e, a partir das 21h, os DJs Cleo e André assumiram o comando do som, animando o público até as 2h da manhã. A entrada foi gratuita, com cobrança apenas pelo consumo no bar.

Carlos Augusto destacou em entrevista para o Juruá 24 Horas, que o local foi preparado para receber bem os convidados, com ambiente climatizado, sendo proibido apenas fumar no interior do espaço. Nas imagens divulgadas, quem ficou feliz com a surpresa foi Bile.

Veja o vídeo: