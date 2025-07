Com bom humor, filha de Sabrina Sato narra discussão entre a mãe e Nicolas Prattes

Zoe Sato, filha de Sabrina Sato, divertiu a web ao revelar nesta terça-feira (15/7), uma briga entre a apresentadora e Nicolas Prattes. A menina, de seis anos, expôs o conflito durante um passeio de carrinho de golfe na Suíça, onde a família curte férias.

Ao ser questionada se já havia presenciado algum desentendimento entre o casal, sem papas na língua, a pequena ativou o “modo sincerona” e relembrou o momento. De acordo com a criança, o atrito entre os dois, que ela se lembra, ocorreu no Dia das Mães, quando o ator presenteou a esposa com uma moto: “Não era pra ter comprado a moto, gastou muito dinheiro… não pode comprar a moto”, disse, imitando a genitora.

Sabrina, que não recordava da situação, se divertiu com o relato da filha, e devolveu a imitação: “Você chegou para mim e disse: ‘Mamãe, o Zezé [como a menina chama Nicolas] te deu um presente e você foi brigar com ele, como assim?’. Eu nem lembrava, nem percebi que briguei com ele nesse dia”.

Zoe é fruto do antigo casamento de Sabrina Sato com Duda Nagle. Os dois foram casados por sete anos e anunciaram o divórcio no início de 2023. No ano seguinte, a apresentadora passou a se relacionar com Nicolas Prattes, com quem se casou em janeiro de 2025. A cerimôniam realizada no interior de São Paulo, foi celebrada pelo padre Fábio de Melo.