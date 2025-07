Com cruzes e velas, ato em Rio Branco homenageia vítimas de feminicídio e exige justiça

Nesta sexta-feira (25), um ato simbólico no Centro de Rio Branco reuniu representantes de movimentos sociais, instituições públicas e familiares de vítimas para denunciar os casos de feminicídio no Acre e cobrar mais políticas de enfrentamento à violência de gênero. A mobilização ocorreu em frente ao Palácio Rio Branco e marcou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Durante a manifestação, foram espalhadas 82 cruzes na área externa do Palácio, representando as mulheres assassinadas no estado entre 2018 e junho de 2025. Velas foram acesas e cartazes exibidos como forma de homenagem e denúncia. O ato também destacou as 158 tentativas de feminicídio registradas no mesmo período.

A ação contou com a presença de coletivos ligados ao movimento de mulheres negras, ao Instituto Ecumênico, a religiões de matriz africana, à Igreja Católica, além de representantes do Ministério Público do Acre, Tribunal de Contas do Estado e outras entidades da sociedade civil.

A manifestação fez parte de uma mobilização nacional intitulada “Parem de Nos Matar”, que busca chamar a atenção da população e das autoridades para o aumento da violência contra mulheres e exigir o cumprimento de políticas públicas de prevenção, acolhimento e proteção.

