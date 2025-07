Com degustações gratuitas e lançamentos de produtos, café acreano é destaque no espaço Sebrae

O público da Expoacre 2025 tem a oportunidade de conhecer diferentes sabores e métodos de preparo do café acreano durante a segunda noite da feira, no espaço do Sebrae. A programação conta com degustações gratuitas de cafés produzidos por agricultores locais.

De acordo com Rina Suarez, coordenadora de negócios do Sebrae, o espaço está apresentando diariamente três produtores diferentes, ligados ao projeto do Café Robusta, que reúne agricultores familiares de diversas regiões do estado, como Juruá, Alto e Baixo Acre e Purus.

“A cada noite a gente coloca três produtores para expor e degustar o café. Todos são robusta amazônico, de alta qualidade. Já fomos premiados na Semana Internacional do Café, em Minas Gerais, e queremos que o público experimente e reconheça esse valor”, destacou.

Os visitantes podem provar três tipos de preparo: café coado, expresso e café especial, todos feitos exclusivamente com grãos produzidos no Acre. Ao todo, cerca de 30 produtores devem participar das degustações ao longo da feira.

O café servido foi doado pelos próprios agricultores, que também estão concorrendo ao prêmio estadual de café. Os 15 melhores colocados serão levados à edição de 2025 da Semana Internacional do Café.

Além das degustações, a segunda noite foi marcada pelo lançamento oficial da linha em cápsulas e do drip coffee (sachê individual) da marca Raízes da Floresta. A produtora Keyti Souza explicou que a novidade é pensada para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade.

“O drip coffee é uma dose única. Cabe na bolsa, na mochila. Com acesso a uma água quente, você faz o café na hora, onde estiver”, contou.

O Sebrae também oferece outras atrações no espaço, como a vitrine da panificação com degustações rotativas, a cafeteria e as lojinhas de produtos regionais.

“Queremos que as pessoas valorizem o que é da nossa terra. Que venham conhecer o trabalho dos produtores rurais e sintam o sabor único do nosso café”, concluiu Rina.

Veja as fotos do estande: