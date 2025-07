Com dois de Braithwaite, Grêmio vence o Fortaleza por 2 x 1. Veja os gols

Com dois gols de Braithwaite, o Grêmio venceu o Fortaleza por 2 x 1 nesta terça-feira (29/7) na Arena do Grêmio. Enquanto acontecem os primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, as equipes se enfrentaram em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deyverson marcou para o Leão do Pici.

O triunfo fez o time de Mano Menezes voltar a vencer na competição depois de cinco jogos. O time Porto Alegre não vencia desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos, na falha do goleiro Magrão, que disputou com Cristian dentro da área e acertou em cheio o jogador adversário. De pênalti, Braithwaite marcou o primeiro do Grêmio aos 11 minutos do primeiro tempo. O dinamarquês bateu firme no meio; o goleiro Magrão pulou para o canto esquerdo. Veja o gol:

O segundo do Grêmio veio logo no segundo ataque do tricolor gaúcho, aos 15 minutos. Em mais uma infelicidade, o goleiro do Fortaleza perdeu o tempo para fazer a saída em Alysson e tocou as pernas do jogador dentro da área. O árbitro assinalou mais um pênalti. Dessa vez, Braithwaite preferiu bater no canto direito e o goleiro do Fortaleza pulou para o mesmo canto da primeira cobrança. Assista:

O Fortaleza se redimiu dos gols sofridos em sequência e diminuiu a vantagem dos donos da casa com gol de Deyverson. O jogador Breno Lopes cruzou na área e Herrera cabeceou firme na trave. No rebote, o camisa 18 precisou apenas empurrar para embaixo das redes. Veja o gol de Deyverson:

Com a derrota, o Fortaleza volta para a zona de rebaixamento e passa a ocupar a 17ª colocação. O próximo compromisso do Laion será diante do Corinthians, neste domingo (3/8), às 16h, na Neoquímica Arena. O Grêmio, por sua vez, encara o Fluminense no sábado (2/8), às 21h, no Maracanã