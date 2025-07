Ciente da possibilidade de retomar a liderança do campeonato, a torcida do Bragantino recebeu a equipe com fogos antes da bola rolar. De cara, o incentivo parecia não funcionar, pois logo aos nove minutos de jogo André Silva abriu o placar para o São Paulo, com um gol de cabeça.

O São Paulo se manteve superior na partida, mas não anulava por completo os perigos do Bragantino e aos 43 minutos a chance se concretizou. Guzmán Rodríguez marcou e terminou o primeiro tempo com o placar igualado.

O jogo recomeçou equilibrado. Contudo em uma oportunidade de virar o Braga não disperdiçou e Andrés Hurtado fez o gol 2 x 1. O resultado fazia com que o Massa Bruta saísse da terceira colocação e se tornasse líder do campeonato.

Contudo a felicidade da torcida do Braga não durou muito tempo. Após o gol da virada, os visitantes instauraram uma pressão em cima do Massa Bruta que persistiu até o final do jogo e, devido à isso, a defesa do time da casa não suportou.

Aos 19 minutos do segundo tempo, André Silva apareceu para decidir mais uma vez e tirar o São Paulo do Z-4. O Tricolor manteve a intensidade, mas não conseguiu ficar à frente do placar novamente.

Com este empate, o Bragantino perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. O Flamengo perdeu para o Santos por 1 x 0 e abriu vaga para um novo líder, mas para isso o Braga precisava dos três pontos. Como não conseguiu este feito, a equipe do interior paulista apenas se igualou aos 27 pontos do líder e o vice, Cruzeiro.

O Cruzeiro ainda joga pela 14ª rodada, nesta quinta-feira (17/7) e pode assumir a primeiroa colocação.