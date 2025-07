Com Escape Room e negócios locais, Sebrae marca presença na Expoacre 2025

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) marca presença em mais uma edição da Espoacre 2025 com interatividade, empresas locais e muito desenvolvimento.

Dentre as atrações, o Sebrae traz um espaço inteiro focado em micro empreendedores do estado.

“Com muita alegria estamos participando de mais essa edição da Expoacre. É motivo de muita satisfação tudo o que vamos apresentar esse ano”, disse o superintendente do Sebrae, Marcus Lameira.

Quem também esteve presente e contou sobre as novidades deste ano foi o diretor técnico, Cleber Campos.

“Temos nosso espaço origens, dedicado a nossa culinária, temos um scape room, onde as pessoas cumprem desafios e aprendemos sobre montar seu negócio, o estande ta lindo e agente convida toda a sociedade acreana a nos visitar”, completou.

Confira a galeria: