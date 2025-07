ExpoAcre Juruá deve bater recorde e ultrapassar R$ 36 milhões em negócios

Em 2024, a ExpoAcre Juruá movimentou mais de R$ 36 milhões em negócios. A expectativa para a edição deste ano é que a feira quebre recordes e ultrapasse esse valor. A informação foi revelada por um dos organizadores do evento, Chico Gatão, durante entrevista ao ContilNet na transmissão ao vivo da feira.

Chico representou o diretor da Casa Civil, Mário Neto, principal responsável pela organização da maior feira agropecuária do Vale do Juruá. Segundo ele, o espaço da feira foi ampliado e passou por mudanças significativas, como a chegada de expositores renomados, o que deve impulsionar ainda mais o volume de negócios.

“É um mecanismo que se cria para diversão, entretenimento, lazer, informação e negócios. Você tem micro, pequenos, médios e grandes empresários, todos eles expondo. São mais de 200 expositores”, destacou.

“A nossa expectativa é que supere [os números do ano passado. A estrutura está maior, mais bonita. Como o governador fala: é uma grande vitrine de negócios”, completou.

Chico reforçou que a ExpoAcre Juruá é referência em negócios não apenas para os municípios da região do Vale do Juruá, mas também para cidades do Tarauacá/Envira e do Amazonas, próximas a Cruzeiro do Sul.

Veja a transmissão completa da ExpoAcre Juruá: