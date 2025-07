Com estrutura completa, Carnavale 2025 leva multidão à Praça Hugo Poli em Brasiléia

A segunda noite do Carnavale 2025 foi marcada por muita animação, música e um grande público que lotou a Praça Hugo Poli, no centro de Brasiléia. Moradores da cidade, visitantes de municípios vizinhos e até foliões vindos de Cobija, na Bolívia, participaram da festa, que faz parte das comemorações dos 115 anos de emancipação de Brasiléia.

O evento contou com shows vibrantes de DJ Wallison Aiache, Toinho Sacanagem & Maria Clara, Luan Lima e Sandra Melo, que animaram a multidão com muito ritmo e energia.

Além da música, a estrutura do evento trouxe uma ampla praça de alimentação com mais de 50 expositores oferecendo uma variedade de comidas, bebidas e artesanato. Havia ainda um espaço especial voltado para o público infantil, garantindo diversão para toda a família.

Durante a noite, o Ministério Público do Acre (MPAC) promoveu a campanha “Pela Paz no Carnaval”, com ações educativas sobre consumo consciente, respeito mútuo e segurança.

A festa é resultado da parceria entre diversos organizadores e contou com Wi-Fi gratuito de alta velocidade, facilitando o compartilhamento dos momentos especiais pelas redes sociais.

A programação artística do Carnavale inclui mais de 12 atrações entre bandas locais, regionais e DJs. A segurança foi reforçada com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e equipes privadas, garantindo uma noite tranquila para todos.

A folia continua neste domingo (6) com a terceira e última noite do evento. A partir das 15h, o tradicional bloco “As Rolinhas do Coronel” percorre as ruas de Brasiléia. Também haverá matinê infantil e uma empolgante apresentação de Motocross, encerrando a festa com muita emoção e alegria.