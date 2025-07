Com estrutura premium nos camarotes, ingressos para a Expoacre 2025 são liberados; saiba mais

O Governo do Estado do Acre, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), oficializou neste sábado (6) a liberação da comercialização dos ingressos para a Expoacre 2025. O evento, que neste ano comemora seu 50º aniversário, promete uma experiência diferenciada para o público, com espaços exclusivos e estrutura de alto padrão.

As vendas já estão ativas nos pontos credenciados, e os interessados podem parcelar a compra em até seis vezes sem juros. A proposta é ampliar o acesso ao evento, que deve reunir milhares de visitantes durante os dias de programação.

Um dos destaques desta edição são os camarotes, que contarão com Open Bar Premium, Open Food e banheiros exclusivos, proporcionando mais conforto e exclusividade para quem optar por essa modalidade.

A organização reforça a importância do planejamento antecipado, já que a procura pelos ingressos deve ser intensa. A expectativa para esta edição histórica é alta, com grandes atrações e um público expressivo.

Serviço: