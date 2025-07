Com filas quilométricas, Gusttavo Lima usa contramão para chegar na Arena do Juruá

A chegada do cantor Gusttavo Lima à Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na noite desta quarta-feira (2), foi marcada por cenas de trânsito intenso. O artista, uma das atrações mais aguardadas da Expoacre Juruá 2025, precisou usar a contramão da via para conseguir chegar ao local do show a tempo, devido às enormes filas formadas no entorno da arena.

O próprio Gusttavo Lima compartilhou em suas redes sociais imagens que mostram o congestionamento e o momento em que sua equipe decide fazer a manobra para evitar atrasos.

A movimentação intensa já era esperada, já que o show do “Embaixador” é um dos mais esperados da programação deste ano, atraindo fãs de várias cidades do Acre e até de estados vizinhos, como Amazonas e Rondônia.

A organização da feira reforçou o esquema de segurança e logística para tentar amenizar os transtornos, mas a grande concentração de público superou expectativas. Mesmo assim, a chegada inusitada de Gusttavo Lima só aumentou a ansiedade dos fãs para o início da apresentação, marcada para as 22h.

A Expoacre Juruá 2025 segue com intensa programação nos próximos dias, reunindo música, cultura, agronegócio e entretenimento em um dos maiores eventos do interior do Acre.

Veja o vídeo: